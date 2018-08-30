Устроилась в банк, всё всех устраивало. Была приятно удивлена системой обучения и адаптации сотрудников и тем, как развита внутренняя политика и корпоративная культура. Правда, как оказалось позже, все "сливки" только для головного офиса.



С наступлением кризиса началось что-то невероятное. Работа без перерыва на обед, огромная запара, никакой помощи и благодарности. Позже всех сотрудников вызвали по одному к руководителю, заставили писать заявления об увольнении с открытой датой, мол "оптимизация производства" и предупредили, что меняются должностные обязанности, остаются только те, кто будет "продавать" всеми силами, в том числе ходить листовки по улицам раздавать (да, для этого я и получала видимо высшее образование). Чего добились: вечно недовольные клиенты, уставшие от постоянных скриптов и наших предложений что-то купить, увеличение времени обслуживания одного клиента (пока все расскажешь, пока диалог проведёшь), нервные сотрудники, которые ненавидят людей и свою работу. Работают долго только те девочки, у которых кредиты под пониженную ставку, вот они, скрипя зубами и с подёргивающимся глазом, терпят, потому что выхода нет.



Пожалуй, без напутствий, просто пожелаю удачи, надеюсь, когда ситуация станет полегче, что-нибудь у вас поменяется.