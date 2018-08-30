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Текучка, и неудивительно плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Устроилась в банк, всё всех устраивало. Была приятно удивлена системой обучения и адаптации сотрудников и тем, как развита внутренняя политика и корпоративная культура. Правда, как оказалось позже, все "сливки" только для головного офиса.

С наступлением кризиса началось что-то невероятное. Работа без перерыва на обед, огромная запара, никакой помощи и благодарности. Позже всех сотрудников вызвали по одному к руководителю, заставили писать заявления об увольнении с открытой датой, мол "оптимизация производства" и предупредили, что меняются должностные обязанности, остаются только те, кто будет "продавать" всеми силами, в том числе ходить листовки по улицам раздавать (да, для этого я и получала видимо высшее образование). Чего добились: вечно недовольные клиенты, уставшие от постоянных скриптов и наших предложений что-то купить, увеличение времени обслуживания одного клиента (пока все расскажешь, пока диалог проведёшь), нервные сотрудники, которые ненавидят людей и свою работу. Работают долго только те девочки, у которых кредиты под пониженную ставку, вот они, скрипя зубами и с подёргивающимся глазом, терпят, потому что выхода нет.

Пожалуй, без напутствий, просто пожелаю удачи, надеюсь, когда ситуация станет полегче, что-нибудь у вас поменяется.
Vda20бывший сотрудник
09.05.2016 09:28
4 комментария
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Grinder
09.05.2016 18:02
Вообще, тех рукой водителей, кто свято верит в эффективность раздачи листовок, следует самих поставить у метро, своим примером вдохновлять на подвиги))
А клиентам , которые слышат про свой банк слово "продажи", бежать из этого банка срочно. " План продаж" и "Выгода для клиента" - это слова-антонимы.

Изменено: Grinder - 09.05.2016 18:03
Ly369
13.05.2016 12:06
А в чем проблема то? У Вас, как вы пишете, высшее образование, значит другую работу без проблем найдёте.
Vda20
Автор отзыва
13.05.2016 18:37
Да безработица, даже в кризис, слава богу, меня не коснулась)) Только взаимосвязи между высшим образованием и оперативным трудоустройством не вижу, но эта тема не для этого форума. Более того, у того, кто лояльно относится к активным продажам и достаточно стрессоустойчив, отзыв никакого негатива не вызовет, как и специфика работы. Уж не знаю, насколько влияют отзывы на развитие компании, но вот для потенциальных сотрудников они полезны. Не все любят сюрпризы в виде нарушения ТК и частой смены функционала, а работодатели об этом, как правило, умалчивают.

Изменено: Vda20 - 13.05.2016 18:38
Vda20
Автор отзыва
13.05.2016 18:42
План продаж" и "Выгода для клиента" - это слова-антонимы.

Ну не везде, конечно, но в данном случае - да)

Изменено: Vda20 - 13.05.2016 18:46
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