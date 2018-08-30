Пришел я в этот банк в 2013 году на позицию Инспектора по предварительному розыску. Суть работы понравилась - адекватная мотивация, адекватный коллектив, адекватный руководитель. В общем были созданы все условия для работы и зарабатывания денег. Так продолжалось почти два года – условия менялись в худшую сторону, но все в пределах разумного, грех жаловаться . За это время у меня никогда не возникало ни с кем конфликтных ситуаций. Поглядывал в сторону перехода на другую стадию – ждал свободного места.



В конце 2015 случилась следующая ситуация. При расчете бонуса по данным банка мне до выполнения плана не хватило небольшой суммы. Я проверил свои поступления и нашел, что в моих данных мне просто-напросто не учли сумму в разы превышающую необходимую мне!!! Вот это поворот – иду к начальнику, он говорит не беспокойся сейчас разберемся и… Все ! Молчанием из центрального офиса дотянули до зарплаты, ну а после зарплаты без большей части бонуса посоветовали забыть об инциденте. Хорошо, я не конфликтный, но осадок остался.



На следующий месяц приходит опять расчет бонуса. На этот раз я веду свой тщательный расчет и опять не хватает суммы. Я все тут же перепроверяю и опять не учли, благо во второй раз удалось отбить заработанные деньги)



В силу обстоятельств, от меня не зависящих, было принято решение покинуть этот банк. Перспектив во взыскании практически никаких. Читал до этого на форумах, что при увольнении могут кинуть на бонусы, но думал со мной это не произойдет (сменил много организаций и всегда все выплачивали до копейки при увольнении). В итоге написал заявление на увольнение и…) КИНУЛИ на бонусы за предыдущий месяц. Ну что за люди?!)



В итоге, если вы хотите работать в банке и зарабатывать – Хомяк вам подойдет, единственное всегда держите на контроле свои бонусы, не надейтесь на расчеты банка. А когда вдруг решите сменить место работы, тяните больничными листами время до выплаты бонусов. Порядочность тут не в почете!



P.S. Для представителей банка могу предоставить переписку с начальством, где несмотря на правила переписки, утвержденной в банке, мне и моему руководителю никто не ответил.