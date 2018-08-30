Читаю отзывы, согласна с ранее указанными отзывами "такое ощущение , что мы работали в разных банках"! Работала в Альфе с 2012 года по 2015. Знаю плюсы и минусы, как в должности "специалист по продаже кредитных продуктов", так и в "Специалист по работе с клиентами" (МДО). И знаете что, плюсы перекрывают все минусы. Не выплатили НПФ? Ок! Мне тоже его не выплатили моментально, а по факту поступления договоров в Лукойл Гарант и связи с клиентом. По поводу подбора кандидатов, рябят да у них не для всех есть место - возможно нашли более подходящую кандидатуру.



Напоследок : Команда Альфы, спасибо всем огромное! Отдельное спасибо коллективу, с которым я работала в потребительском кредитовании (с 26.12.2012 по май 2014) и особенно начальнику группы Виктору Б. За человеческое отношение, за понимание ситуации и рабочую организацию процесса. Самый лучший руководитель, которого знаю, спасибо !. (точное название территории не помню. Точка М.Видео, ИОН и Техносила М.Речной вокзал)