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Читаю отзывы, согласна с ранее указанными отзывами "такое ощущение , что мы работали в разных банках"! Работала в Альфе с 2012 года по 2015. Знаю плюсы и минусы, как в должности "специалист по продаже кредитных продуктов", так и в "Специалист по работе с клиентами" (МДО). И знаете что, плюсы перекрывают все минусы. Не выплатили НПФ? Ок! Мне тоже его не выплатили моментально, а по факту поступления договоров в Лукойл Гарант и связи с клиентом. По поводу подбора кандидатов, рябят да у них не для всех есть место - возможно нашли более подходящую кандидатуру.
Напоследок : Команда Альфы, спасибо всем огромное! Отдельное спасибо коллективу, с которым я работала в потребительском кредитовании (с 26.12.2012 по май 2014) и особенно начальнику группы Виктору Б. За человеческое отношение, за понимание ситуации и рабочую организацию процесса. Самый лучший руководитель, которого знаю, спасибо !. (точное название территории не помню. Точка М.Видео, ИОН и Техносила М.Речной вокзал)
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Qtee • бывший сотрудник
10.05.2016 11:42
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки. "За человеческое отношение, за понимание ситуации и рабочую организацию процесса" - приведите конкретный пример подобной ситуации.
PS: пока оценку снимаем.
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Ответ банка:
Мария, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв, за теплые слова в адрес команды Банка.
Желаем Вам удачи, успеха в развитии карьеры на новой работе!
С уважением, АО "Альфа-Банк.
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