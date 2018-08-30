Добрый день уважаемые соискатели, что хочу рассказать о банке.



1) начнём с собеседования, сделано оно конечно круто нигде такого не видел. Особенно понравился тот момент, когда тебя сажают перед человеком, которого ты видишь первый раз и твоя задача отстоять свою точку зрения на один и тот же вопрос, мне попалась... ах да не будем об этом, едем дальше.



2) обучение, штука крутая, особенно если преподает Светлана и ещё с тобой рядом весёлые ребята Влад, Александр - респект. Во общем проходит все отлично, 4 дня весело, главное все слушать и немного дома читать, в принципе информация интересная и полезная, тогда с тестом проблем не будет, но а потом рассказать о продукте проблем не составит, это уже как ты общаешься с людьми по жизни.



3) Немаловажный пункт - это красивые девушки в банке - ради этого стоит туда приехать, начальница Светлана тоже прекрасная леди, когда она зашла к нам в группу и начала рассказывать о всех нюансах, у меня наступила весна в голове, ладно опять ни туда я попер.

Вот это интересно и все плюсы.



Теперь расскажу самое мне непонятное, говорят, все клиенты будут находиться рядом - врут они. У меня были клиенты один на метро Нагатинская другой Бирюлево, при том то в которое не ходит метро, жесть, тому кто составляет маршрут здоровья и чтоб ноги не болели в старости. Кстати ещё один момент, многие здесь ругаются на своих наставников, у меня вообще отличный, все объяснил как надо, так что если попадете к нему будет круто. Зовут его Вася фамилию не знаю респект ему.



Да, теперь по зарплате, все говорят по разному на собеседовании сказали одно, когда учишься другое, а получил я третье, а точнее ничего не получил было, где-то 50 клиентов и за них мне дали 2200 рублей, не долларов и ни евро, как многие из вас подумали, а самых настоящих рублей!!! Получается, я на дорогу больше потратил, пока учился и работал. Так работа интересная ездишь с народам общаешься, благо все клиенты адекваты мне попались.



Да, ещё про отношение хочу рассказать очень интересный факт. Как-то опоздал я на час на работу, пиши объяснительную, говорит дежурный - не вопрос, сижу пишу, заходит сотрудник, который работает по трудовой, дежурный спрашивает насколько опоздал, на полтора часа отвечает сотрудник, дежурный говорит прощаю на первый раз. Это нормальное отношение, то есть мы изгои раз работаем по договору а они. Или просто дежурный хороший человек! Конечно после всего этого я забил и не вышел на работу,к стати у меня остался их телефон Самсунг, он наверно им не нужен, раз мне ни разу не позвонили и не сказали приехать уволиться. Хотел его продать в скупку, но за него три рубля дают всего. Кому нужен телефон самсунг новый с крутым номером, за пятак отдам? А если серьёзно такое впечатление всем там по барабану на тебя, как на сотрудника.



Напоследок. Я не жалею что приехал туда, и все здесь я написал - чистая правда. Всем красавицам с Тинькофф банка респект и зарплату вам побольше красотки. Ееееее на улице лето всем позитива и добра!