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Новое "руководство" Центрального отделения в Сочи не голосовал
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Всем доброго дня, коллеги! Обычно пишу только положительные отзывы, но сегодня увы, накипело.

Работаю в банке 3й год, показываю достойные результаты, стараюсь в надежде на карьерный рост. Но! С недавнего времени ЦОСБ 1806 стал "счастливым обладателем" нового зама по рознице.... Начальник не новый ( руководитель сети всп К.В.). Друзья! Нет ничего хуже, чем человек, который много лет "рвался к власти", активно "подсиживал" бывшего зам упра и наконец, пересел в вожделенное кресло smile:o Начала сразу с увольнений тех, кто по каким то причинам "попал в немилость" (благо есть управа и на нее- охладили пыл и дали понять, что люди работающие годами в отделении, тоже хорошие и достойные профессионалы). Полевые визиты в всп - это вообще АД. Рассказывает всем и каждому- как получать достойный доход выполняя производительность! Это мы и сами знаем ( не первый год в лидерах)! Просто забавно слушать некое "наставничество" от сотрудника, под носом которого открыто и пропадают миллионами (что было выявлено проверяющими из Ростова) в тех же всп, которые она напрямую контролировала ранее).

Обидно наблюдать, как самые главные должности в банке занимают подобные люди! Активно сливает прежний состав и "подтягивает своих" невзирая на перспективных менеджеров, которые зарабатывают ей премию. Как жаль, что координатно меняясь к лучшему, Сбербанк пока продолжает терять своих "фанатичных сотрудников" (в хорошем смысле), из -за таких "горе начальников", думающих о личной финансовой наживе....
Qazwsx66 • сотрудник
10.05.2016 16:59
5 комментариев
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Dimson51
11.05.2016 10:52
ох чует моё сердце что скоро увидим здесь опровержение от автора smile:D

Изменено: Dimson51 - 11.05.2016 10:52
Piton_SBER_
11.05.2016 11:28
Dimson51 - это только в случае если его вычислят!! smile:D
antigrefa
12.05.2016 23:51
Нужно иметь веские основания для того, что бы "кидаться" такими обвинениями. Есть доказательства, пишите в прокуратуру. За голословные обвинения, пусть даже несимпатичного Вам человека, отвечать придется по закону. Вы понимаете степень своей ответственности, выдвигая такие обвинения? Соответствующим органам ничего не стоит выйти на Вас, в случае написания заявления К.В. Связывайтесь с модераторами, просите удалить отзыв и в следующий раз, прежде, чем выдвигать подобные обвинения, крепко подумайте...
Сбербанк России
Представитель банка
13.05.2016 11:17
Qazwsx66, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, по итогам проверки сообщу Вам результаты.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Ласточка42
15.05.2016 12:04
Считаю - личное сведение счетов,не более. Сомневаюсь,что в Сбере можно воровать годами,даже если и делиться. Если есть доказательства - гоу в прокуратуру. А если нет-сидите ровно,дышите глубоко. И пакуйте чемоданы,ведь если ничего не подтвердится,полетят головы.
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