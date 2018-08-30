Всем доброго дня, коллеги! Обычно пишу только положительные отзывы, но сегодня увы, накипело.



Работаю в банке 3й год, показываю достойные результаты, стараюсь в надежде на карьерный рост. Но! С недавнего времени ЦОСБ 1806 стал "счастливым обладателем" нового зама по рознице.... Начальник не новый ( руководитель сети всп К.В.). Друзья! Нет ничего хуже, чем человек, который много лет "рвался к власти", активно "подсиживал" бывшего зам упра и наконец, пересел в вожделенное кресло Начала сразу с увольнений тех, кто по каким то причинам "попал в немилость" (благо есть управа и на нее- охладили пыл и дали понять, что люди работающие годами в отделении, тоже хорошие и достойные профессионалы). Полевые визиты в всп - это вообще АД. Рассказывает всем и каждому- как получать достойный доход выполняя производительность! Это мы и сами знаем ( не первый год в лидерах)! Просто забавно слушать некое "наставничество" от сотрудника, под носом которого открыто и пропадают миллионами (что было выявлено проверяющими из Ростова) в тех же всп, которые она напрямую контролировала ранее).



Обидно наблюдать, как самые главные должности в банке занимают подобные люди! Активно сливает прежний состав и "подтягивает своих" невзирая на перспективных менеджеров, которые зарабатывают ей премию. Как жаль, что координатно меняясь к лучшему, Сбербанк пока продолжает терять своих "фанатичных сотрудников" (в хорошем смысле), из -за таких "горе начальников", думающих о личной финансовой наживе....