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|Нежелательный сотрудник
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вопрос - ЗА ЧТО?
Я, Рацева Ирина Анатольевна, работала в системе Сбербанка России с мая 2011 года в Тверском отделении, а затем с мая 2012 года в Киевском отделение. За время работы я не имела ни одного замечания или выговора. К своей работе подходила ответственно. Нареканий со стороны руководства не имела, с коллективом исключительно ровные и деловые отношения. Всегда стремилась развиваться и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Имею высшее образование и множество сертификатов, подтверждающих уровень моих знаний. К клиентам банка отношусь с уважением и пониманием к возникающим проблемам.
В сентябре 2013 года была назначена на должность менеджера ипотечного кредитования ДО № 1757 Киевского отделения. (Приказ №7/1494-К от 30.08.2013г.) За время моей работы нареканий со стороны руководителя ДО № 1757 не имею. Согласно приказу №7/59-К от 22 января 2015 года, в связи с производственной необходимостью я была прикреплена в ДО № 1106 Киевского отделения. Также за время моей работы со стороны руководителя ДО № 1106 нареканий нет. 22 июня 2015 года меня уволили в связи с сокращением штата (Приказ №7/726-К от 19.06.2015г.)
За два месяца до сокращения в апреле 2015 года меня оповестили письменным извещением: сообщили, что моя ставка менеджера ипотечного кредитования в ДО №1106 будет сокращена, взамен мне была предложена должность ниже занимаемой. В этот же день я была приглашена на беседу к руководителю центра ипотечного кредитования в ДО №1476 К.Е.С., так как временно после закрытия ЦИКа в ДО №1106 переведена была под ее руководство. В разговоре с которой было озвучено, что моя кандидатура ее не устраивает, и опыт работы, выполнение плана продаж навыки работы не являются ключевыми для отбора персонала. Я позвонила в отдел кадров Киевского отделения, Д.Т.В. и напомнила, что, существует - ст. 261 ТК запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя (кроме так называемых виновных оснований увольнения, предусмотренных п. п. 1, 5 - 8, 10 или п. 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ) со следующими лицами: с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. В тот момент я не находилась в браке и воспитывала дочь 12 лет, получая алименты от мужа инвалида 2 группы в размере 236 рублей в месяц. О чем без сомнения было известно и руководителю ДО ЦИК №1476 и сотрудникам отдела кадров Киевского отделения Московского банка ПАО Сбербанк России. Находясь в затруднительном положении и учитывая угрозы от руководителя ЦИК ДО №1476 К.Е.С., о том, что после моего письменного обращения к руководству Московского банка или в суд – больше не устроюсь на работу и буду внесена в «черный список» и получу плохую рекомендацию для обращения бушующих работодателей. Обращаться письменно я не стала.
Сегодня 10 мая 2016 года, по прошествии почти года после сокращения мне не удается устроиться на достойную работу. Потенциальный работодатель (крупнейшие застройщики Москвы и МО) приглашает на собеседование и полностью удовлетворен моими навыками и опытом, звонит через некоторое время и отказывает в предоставлении работы. Последний из них, на мою просьбу сообщить причину отказа – ответил, что после проверки и связи с бывшим работодателем выясняется, что я "нежелательный сотрудник". Подтверждение этому предоставить отказались. Возникает масса вопросов – За что? Как жить дальше? Как воспитывать дочь?
Очень жалею, что не обратилась за помощью сразу, надеясь на профессионализм и человечность сотрудников отдела кадров и ЦИК ДО №1476 Киевского отделения Московского банка. Была попытка самостоятельно вернуться в ПОА Сбербанк Московский банк, ответили отказом. Служба безопасности не пропустила. Плохая кредитная история! (В данный момент нет неоплаченных и открытых кредитов и кредитных продуктов!!!) Однако, при трудоустройстве в первый раз в 2011 году, таких проблем не возникло. А именно тогда и были проблемы с выплатами по кредиту!
И в заключении хочу написать, что не стала бы обращаться и писать.... Если бы все это не вышло за стены банка! А именно негативная информация, а именно - я это НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОТРУДНИК! А может быть, стоит разобраться на каком основании предоставляется личная информация? И может быть ложная, а это уже статья закона(!)
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Ирина Рацева • бывший сотрудник
10.05.2016 17:23
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Ответ банка:
Ирина, добрый день!
Спасибо за отзыв! Мы проверили, озвученную Вами информацию. Выяснилось, что после Вашего увольнения, в подразделения Сбербанка не поступало официальных обращений от других работодателей с целью получения информации о Вашей деятельности в нашей организации.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Мое мнение такое, сложилась негласная практика проверки бывших сотрудников Сбербанка по своим сохраненным каналам на негатив. И в какой компании или банке такая практика есть, это уже дело случая. Вы, я думаю, устраивались в Мортон.
Закажите выписку по своей кредитной истории в НБКИ, на последнем листе есть заголовок "Запросы", в поле "Кредитор" указано, кто делал этот запрос и время обращения. Если это был Сбербанк, и без вашего письменного согласия, напишите претензию.
Изменено:
а можно поподробней как заказать выписку
Dimson51 закажите выписку по своей кредитной истории в НБКИ на оф сайте. (Бесплатно).
вроде как 450 руб. это стоит
Кому вы так нужны чтобы вас постоянно "бомбить" люди приходят и уходят, список может и ведется а может и нет. Но кому это надо?? Вы слишком подозрительны.
Кроме того, хочется сказать вот какое дело: какой работодатель в здравом уме будет интересоваться у бывшего работодателя "о причинах". Если же он это делает - можно представить уровень недалекости такого работодателя - ведь очевидно что 99% отзыв будет негативным.
Вот и думайте - а нужен ли вам такой работодатель?
Изменено:
Говорят, что совпадений в этом мире не бывает, и на любой заданный вслух вопрос найдётся ответ, главное - его увидеть.
Так уж совпало, что примерно в то же время, что и Вы, я начал писать отзыв о "наболевшем" в Сбере, а на следующий день, любопытствуя, попал ли мой отзыв в кэш поисковых систем, наткнулся и на этот отзыв, который Вы написали за несколько часов до моего.
Пожалуйста, прочитайте его ( http://www.banki.ru/services/response...e/8906905/ ), и, быть может, Вам что-то станет чуть понятнее.
Мне довелось общаться с Вами в качестве клиента, и, сказать по правде (но в то же время, пытаясь никого не обидеть), это было одно из неприятнейших общений в моей жизни. Оставаясь политкорректным, лишь скажу, что выражения вроде "меня это не интересует", "мне абсолютно всё равно, как вы.." и множество других, которые Вы допускали в общении с клиентами (как минимум одним из них - мной) - абсолютно недопустимы в деловом общении.
К сожалению (или к счастью), в связи с заменой памяти в моём телефоне не осталось записей разговоров с Вами - думаю, прослушав их, Вам стало бы понятно, что я имею в виду. Что касается отсутствия претензий от руководства, могу сказать следующее: ваша коллега, Х-на Дарья, которая также упоминается мною в письме (кстати, Вам бы ей тортик поставить не забыть, и получить пару уроков хороших манер и общению с клиентами) меня разве что за руку только не хватала, отговаривая писать на Вас жалобу, стоя в кабинете Вашего руководителя в отделении на Рублевке, перед этим в моём присутстии по телефону объясняя другой клиентке, что "нет-нет, вины Ирины тут никакой нет, приезжайте, пожалуйста, мы всё уладим".
Был ли это единичный случай в Вашей практике, или всего лишь один эпизод из множества, судить не мне (хотя, вспоминая эпизод с передачей денег продавцу, когда вы во всеуслышание, с расстояния 3 метров, сказали своей коллеге, сотруднице сейфового хранилища, цитирую, "Ты чо, совсем что ли, у тебя клиенты с деньгами в зале стоят!", думается, что это нормальный для Вас стиль общения). А если это система - пожалуйста, не удивляйтесь происходящему.
Искренне надеюсь, что Вы найдёте силы принять данное замечание как символ того, что надо менять стиль общения с людьми, и не менее искренне желаю Вам поскорее найти работу.
Изменено:
Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты я сразу же сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.