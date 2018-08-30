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Нежелательный сотрудник не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вопрос - ЗА ЧТО?
Я, Рацева Ирина Анатольевна, работала в системе Сбербанка России с мая 2011 года в Тверском отделении, а затем с мая 2012 года в Киевском отделение. За время работы я не имела ни одного замечания или выговора. К своей работе подходила ответственно. Нареканий со стороны руководства не имела, с коллективом исключительно ровные и деловые отношения. Всегда стремилась развиваться и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Имею высшее образование и множество сертификатов, подтверждающих уровень моих знаний. К клиентам банка отношусь с уважением и пониманием к возникающим проблемам.

В сентябре 2013 года была назначена на должность менеджера ипотечного кредитования ДО № 1757 Киевского отделения. (Приказ №7/1494-К от 30.08.2013г.) За время моей работы нареканий со стороны руководителя ДО № 1757 не имею. Согласно приказу №7/59-К от 22 января 2015 года, в связи с производственной необходимостью я была прикреплена в ДО № 1106 Киевского отделения. Также за время моей работы со стороны руководителя ДО № 1106 нареканий нет. 22 июня 2015 года меня уволили в связи с сокращением штата (Приказ №7/726-К от 19.06.2015г.)

За два месяца до сокращения в апреле 2015 года меня оповестили письменным извещением: сообщили, что моя ставка менеджера ипотечного кредитования в ДО №1106 будет сокращена, взамен мне была предложена должность ниже занимаемой. В этот же день я была приглашена на беседу к руководителю центра ипотечного кредитования в ДО №1476 К.Е.С., так как временно после закрытия ЦИКа в ДО №1106 переведена была под ее руководство. В разговоре с которой было озвучено, что моя кандидатура ее не устраивает, и опыт работы, выполнение плана продаж навыки работы не являются ключевыми для отбора персонала. Я позвонила в отдел кадров Киевского отделения, Д.Т.В. и напомнила, что, существует - ст. 261 ТК запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя (кроме так называемых виновных оснований увольнения, предусмотренных п. п. 1, 5 - 8, 10 или п. 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ) со следующими лицами: с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. В тот момент я не находилась в браке и воспитывала дочь 12 лет, получая алименты от мужа инвалида 2 группы в размере 236 рублей в месяц. О чем без сомнения было известно и руководителю ДО ЦИК №1476 и сотрудникам отдела кадров Киевского отделения Московского банка ПАО Сбербанк России. Находясь в затруднительном положении и учитывая угрозы от руководителя ЦИК ДО №1476 К.Е.С., о том, что после моего письменного обращения к руководству Московского банка или в суд – больше не устроюсь на работу и буду внесена в «черный список» и получу плохую рекомендацию для обращения бушующих работодателей. Обращаться письменно я не стала.

Сегодня 10 мая 2016 года, по прошествии почти года после сокращения мне не удается устроиться на достойную работу. Потенциальный работодатель (крупнейшие застройщики Москвы и МО) приглашает на собеседование и полностью удовлетворен моими навыками и опытом, звонит через некоторое время и отказывает в предоставлении работы. Последний из них, на мою просьбу сообщить причину отказа – ответил, что после проверки и связи с бывшим работодателем выясняется, что я "нежелательный сотрудник". Подтверждение этому предоставить отказались. Возникает масса вопросов – За что? Как жить дальше? Как воспитывать дочь?

Очень жалею, что не обратилась за помощью сразу, надеясь на профессионализм и человечность сотрудников отдела кадров и ЦИК ДО №1476 Киевского отделения Московского банка. Была попытка самостоятельно вернуться в ПОА Сбербанк Московский банк, ответили отказом. Служба безопасности не пропустила. Плохая кредитная история! (В данный момент нет неоплаченных и открытых кредитов и кредитных продуктов!!!) Однако, при трудоустройстве в первый раз в 2011 году, таких проблем не возникло. А именно тогда и были проблемы с выплатами по кредиту!

И в заключении хочу написать, что не стала бы обращаться и писать.... Если бы все это не вышло за стены банка! А именно негативная информация, а именно - я это НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОТРУДНИК! А может быть, стоит разобраться на каком основании предоставляется личная информация? И может быть ложная, а это уже статья закона(!)
Ирина Рацевабывший сотрудник
10.05.2016 17:23
Ответ банка:
Ирина, добрый день!

Спасибо за отзыв! Мы проверили, озвученную Вами информацию. Выяснилось, что после Вашего увольнения, в подразделения Сбербанка не поступало официальных обращений от других работодателей с целью получения информации о Вашей деятельности в нашей организации.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
30 комментариев
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Chelsea42
10.05.2016 22:54
Ирина, устроиться на достойную работу сейчас мало кому удается. Финансовый сектор в глубоком кризисе, банки закончили 2015 год в убытках. Проблема "черных списков" и "плохой кредитной истории" не является ключевой. Но, в свое время, когда СБ Сбербанка сидело на Вавилова д.19 в секторе В на 10 этаже в каб. 11-12 слева по коридору (могу ошибаться этажом), у них было такое слово в лексиконе - "бомбить", т.е. давать негативную характеристику. И здесь на ваши подозрения не будет ответа. Есть ли эти списки. Кто и как составляет их, и чем "нежелательный сотрудник" отличается от "конфликтного". Как ваш потенциальный работодатель интерпретирует эту информацию. Если же мы признаем люстрацию , т.е. практику недопущения на работу в связи с тем, что вы бывший сотрудник Сбербанка, тогда давайте определимся вот с чем. Во-первых, в ряде компаний-застройщиков в головных офисах (Мортон, ГК ПИК, ДСК-1 и др.) работают бывшие сотрудники Сбербанка, которые имеют связи в СБ или с бывшим руководством. И тогда от них зависит "бомбят" вас или нет. Во-вторых, вы уволены по Ст. 77.1, как и большая часть сотрудников в период с 2014 по 2015 гг. , среди них было многих недовольных и конфликтных из-за условий, плохого начальства и т.д. Многие из них работают - да, уже не в банках. В-третьих, не брать "бывших" это распространенная практика на рынке.
Мое мнение такое, сложилась негласная практика проверки бывших сотрудников Сбербанка по своим сохраненным каналам на негатив. И в какой компании или банке такая практика есть, это уже дело случая. Вы, я думаю, устраивались в Мортон.
Закажите выписку по своей кредитной истории в НБКИ, на последнем листе есть заголовок "Запросы", в поле "Кредитор" указано, кто делал этот запрос и время обращения. Если это был Сбербанк, и без вашего письменного согласия, напишите претензию.

Изменено: Chelsea42 - 16.05.2016 17:56
Dimson51
11.05.2016 10:48
2 челси
а можно поподробней как заказать выписку
Ирина Рацева
Автор отзыва
11.05.2016 12:05
Спасибо Chelsea42 , не вопрос "бомбят" или нет. Это понятно и без выписки. Вопрос за что? За рабочее время с 06 утра и до 23 часов. За безотказность.... А по поводу претензии это хорошее предложение.
Dimson51 закажите выписку по своей кредитной истории в НБКИ на оф сайте. (Бесплатно).
Chelsea42
11.05.2016 15:58
Dimson51, да, на сайте, но бесплатно, если вы лично обратитесь к ним в офис на м.Владыкино (см. адрес). Ехать надо рано, т.к. всегда очередь и работает 1 сотрудник.
Dimson51
11.05.2016 16:10
2 челси
вроде как 450 руб. это стоит
novator1
11.05.2016 18:00
Господи, да подумайте шире над этим вопросом:
Кому вы так нужны чтобы вас постоянно "бомбить" люди приходят и уходят, список может и ведется а может и нет. Но кому это надо?? Вы слишком подозрительны.
Кроме того, хочется сказать вот какое дело: какой работодатель в здравом уме будет интересоваться у бывшего работодателя "о причинах". Если же он это делает - можно представить уровень недалекости такого работодателя - ведь очевидно что 99% отзыв будет негативным.

Вот и думайте - а нужен ли вам такой работодатель?

Изменено: novator1 - 11.05.2016 18:05
Chelsea42
11.05.2016 19:23
Dimson51, при личном обращении в офис м. Владыкино, Нововладыкинский проезд, д. 8 стр. 4, БЦ Красивый дом Офис 517. Вам на руки выдают сшитую под печать кредитную историю, которая является официальным документом. Вы можете ее оспорить или приложить к претензии при обращении в банк. Получаете вы ее бесплатно в день обращения.
DELiT
12.05.2016 13:59
Здравствуйте, Ирина!
Говорят, что совпадений в этом мире не бывает, и на любой заданный вслух вопрос найдётся ответ, главное - его увидеть.
Так уж совпало, что примерно в то же время, что и Вы, я начал писать отзыв о "наболевшем" в Сбере, а на следующий день, любопытствуя, попал ли мой отзыв в кэш поисковых систем, наткнулся и на этот отзыв, который Вы написали за несколько часов до моего.
Пожалуйста, прочитайте его ( http://www.banki.ru/services/response...e/8906905/ ), и, быть может, Вам что-то станет чуть понятнее.
Мне довелось общаться с Вами в качестве клиента, и, сказать по правде (но в то же время, пытаясь никого не обидеть), это было одно из неприятнейших общений в моей жизни. Оставаясь политкорректным, лишь скажу, что выражения вроде "меня это не интересует", "мне абсолютно всё равно, как вы.." и множество других, которые Вы допускали в общении с клиентами (как минимум одним из них - мной) - абсолютно недопустимы в деловом общении.
К сожалению (или к счастью), в связи с заменой памяти в моём телефоне не осталось записей разговоров с Вами - думаю, прослушав их, Вам стало бы понятно, что я имею в виду. Что касается отсутствия претензий от руководства, могу сказать следующее: ваша коллега, Х-на Дарья, которая также упоминается мною в письме (кстати, Вам бы ей тортик поставить не забыть, и получить пару уроков хороших манер и общению с клиентами) меня разве что за руку только не хватала, отговаривая писать на Вас жалобу, стоя в кабинете Вашего руководителя в отделении на Рублевке, перед этим в моём присутстии по телефону объясняя другой клиентке, что "нет-нет, вины Ирины тут никакой нет, приезжайте, пожалуйста, мы всё уладим".
Был ли это единичный случай в Вашей практике, или всего лишь один эпизод из множества, судить не мне (хотя, вспоминая эпизод с передачей денег продавцу, когда вы во всеуслышание, с расстояния 3 метров, сказали своей коллеге, сотруднице сейфового хранилища, цитирую, "Ты чо, совсем что ли, у тебя клиенты с деньгами в зале стоят!", думается, что это нормальный для Вас стиль общения). А если это система - пожалуйста, не удивляйтесь происходящему.
Искренне надеюсь, что Вы найдёте силы принять данное замечание как символ того, что надо менять стиль общения с людьми, и не менее искренне желаю Вам поскорее найти работу.

Изменено: DELiT - 12.05.2016 20:40
Сбербанк России
Представитель банка
13.05.2016 18:16
Ирина, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только появятся результаты я сразу же сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
novator1
14.05.2016 01:14
Делит , красавчик, расставил точки над i ))
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