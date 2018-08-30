Вопрос - ЗА ЧТО?

Я, Рацева Ирина Анатольевна, работала в системе Сбербанка России с мая 2011 года в Тверском отделении, а затем с мая 2012 года в Киевском отделение. За время работы я не имела ни одного замечания или выговора. К своей работе подходила ответственно. Нареканий со стороны руководства не имела, с коллективом исключительно ровные и деловые отношения. Всегда стремилась развиваться и постоянно повышать свой профессиональный уровень. Имею высшее образование и множество сертификатов, подтверждающих уровень моих знаний. К клиентам банка отношусь с уважением и пониманием к возникающим проблемам.



В сентябре 2013 года была назначена на должность менеджера ипотечного кредитования ДО № 1757 Киевского отделения. (Приказ №7/1494-К от 30.08.2013г.) За время моей работы нареканий со стороны руководителя ДО № 1757 не имею. Согласно приказу №7/59-К от 22 января 2015 года, в связи с производственной необходимостью я была прикреплена в ДО № 1106 Киевского отделения. Также за время моей работы со стороны руководителя ДО № 1106 нареканий нет. 22 июня 2015 года меня уволили в связи с сокращением штата (Приказ №7/726-К от 19.06.2015г.)



За два месяца до сокращения в апреле 2015 года меня оповестили письменным извещением: сообщили, что моя ставка менеджера ипотечного кредитования в ДО №1106 будет сокращена, взамен мне была предложена должность ниже занимаемой. В этот же день я была приглашена на беседу к руководителю центра ипотечного кредитования в ДО №1476 К.Е.С., так как временно после закрытия ЦИКа в ДО №1106 переведена была под ее руководство. В разговоре с которой было озвучено, что моя кандидатура ее не устраивает, и опыт работы, выполнение плана продаж навыки работы не являются ключевыми для отбора персонала. Я позвонила в отдел кадров Киевского отделения, Д.Т.В. и напомнила, что, существует - ст. 261 ТК запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя (кроме так называемых виновных оснований увольнения, предусмотренных п. п. 1, 5 - 8, 10 или п. 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ) со следующими лицами: с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. В тот момент я не находилась в браке и воспитывала дочь 12 лет, получая алименты от мужа инвалида 2 группы в размере 236 рублей в месяц. О чем без сомнения было известно и руководителю ДО ЦИК №1476 и сотрудникам отдела кадров Киевского отделения Московского банка ПАО Сбербанк России. Находясь в затруднительном положении и учитывая угрозы от руководителя ЦИК ДО №1476 К.Е.С., о том, что после моего письменного обращения к руководству Московского банка или в суд – больше не устроюсь на работу и буду внесена в «черный список» и получу плохую рекомендацию для обращения бушующих работодателей. Обращаться письменно я не стала.



Сегодня 10 мая 2016 года, по прошествии почти года после сокращения мне не удается устроиться на достойную работу. Потенциальный работодатель (крупнейшие застройщики Москвы и МО) приглашает на собеседование и полностью удовлетворен моими навыками и опытом, звонит через некоторое время и отказывает в предоставлении работы. Последний из них, на мою просьбу сообщить причину отказа – ответил, что после проверки и связи с бывшим работодателем выясняется, что я "нежелательный сотрудник". Подтверждение этому предоставить отказались. Возникает масса вопросов – За что? Как жить дальше? Как воспитывать дочь?



Очень жалею, что не обратилась за помощью сразу, надеясь на профессионализм и человечность сотрудников отдела кадров и ЦИК ДО №1476 Киевского отделения Московского банка. Была попытка самостоятельно вернуться в ПОА Сбербанк Московский банк, ответили отказом. Служба безопасности не пропустила. Плохая кредитная история! (В данный момент нет неоплаченных и открытых кредитов и кредитных продуктов!!!) Однако, при трудоустройстве в первый раз в 2011 году, таких проблем не возникло. А именно тогда и были проблемы с выплатами по кредиту!



И в заключении хочу написать, что не стала бы обращаться и писать.... Если бы все это не вышло за стены банка! А именно негативная информация, а именно - я это НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОТРУДНИК! А может быть, стоит разобраться на каком основании предоставляется личная информация? И может быть ложная, а это уже статья закона(!)