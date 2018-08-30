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|Лишили премии за добросовестное исполнение технологических инструкций
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Спустя 5-6 месяце, выставили ошибки по «встрече», попытки выяснить, в чем именно заключаются ошибки, ничем не увенчались. Поскольку с данными ошибками я кардинально не согласен (и до сих пор убежден, что технологические инструкции я не нарушил), следующие действия были написать объяснительные по обеим ошибкам, внятного ответа не последовало, были написаны опровержения, и снова никаких внятных объяснений. Далее в переписке моего руководителя с сотрудником данного отдела выяснилось, что я должен был сделать по ее мнению, хотя ни в одной должностной инструкции подтверждения ее слов нет.
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svv18 • сотрудник
10.05.2016 20:22
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Ответ банка:
Добрый день, Владислав!
Ошибки, допущенные при работе с клиентами, отрабатываются при выявлении и независимо от даты их совершения.
Мы неукоснительно соблюдаем правила и требования норм регулятора, именно поэтому строго относимся к оценке работы Представителей банка.
Сегодня в течение дня с Вами свяжется руководитесь сектора регионального развития и проконсультирует по вопросам технологических инструкций и допущенных нарушений, о которых Вы пишете.
Надеемся, что мы достигнем взаимопонимания и вопрос будет исчерпан.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|avt333115
11.05.2016 13:29
|Вам что не понятно что это развод. цель Олега это 100 рублей за встречу... и Светлана Г и Оля не помню как стараются во всю прыть....
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