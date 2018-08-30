Ответ банка: Добрый день, Владислав!

Ошибки, допущенные при работе с клиентами, отрабатываются при выявлении и независимо от даты их совершения.

Мы неукоснительно соблюдаем правила и требования норм регулятора, именно поэтому строго относимся к оценке работы Представителей банка.

Сегодня в течение дня с Вами свяжется руководитесь сектора регионального развития и проконсультирует по вопросам технологических инструкций и допущенных нарушений, о которых Вы пишете.

Надеемся, что мы достигнем взаимопонимания и вопрос будет исчерпан.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.