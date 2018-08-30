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Не нам решать свою судьбу не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Проработав в Банке 16 лет (5221 Таганрог), была уволена по статье "утрата доверия". Причина - случайно подтверждённый жетон без клиента (взнос наличными - 13 000р, деньги внесены клиентом, ущерба Банку не нанесено). Пока шло служебное расследование, мне сначала предложили уйти по собственному, я не согласилась, продолжая работать основным кассиром в филиале вплоть до дня увольнения (наверное от "большого доверия"). Работу свою люблю (с 18 лет работаю в банковской системе) и теперь, я так понимаю, должна идти милостыню просить (имея ипотеку в Сбербанке и несовершеннолетнего ребёнка). Ростовское руководство, дав указание на увольнение, просто перечеркнуло жизнь, не узнав какой я кассир, хорошо ли исполняю обязанности, просто потому что надо было показательно уволить.

Сложно поставить оценку Сбербанку, заведующая и коллектив замечательные, но, как бы это банально не звучало, руководство сотрудников не ценит.
may2016бывший сотрудник
11.05.2016 14:47
Ответ банка:
may2016, добрый день!

Спасибо еще раз за отзыв. По результатам проверки подтвердилось, что увольнение было обоснованным.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
17 комментариев
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Dimson51
11.05.2016 14:49
идите в суд
may2016
Автор отзыва
11.05.2016 14:52
Уже подаю исковое заявление
Dimson51
11.05.2016 14:54
вы акт читали? вам дали с приказом ознакомиться?
may2016
Автор отзыва
11.05.2016 14:56
Акт не читала,с приказом ознакомлена в день увольнения
MAN2009
11.05.2016 15:43
Сочувствую бывшей коллеге всей душой.
Судитесь. Другого выхода просто нет. С такой формулировкой в приличные места не возьмут.
may2016
Автор отзыва
11.05.2016 15:50
Только на суд и надежда,обращалась на линию доверия сотрудников, без толку ....
Dimson51
11.05.2016 16:09
надо было на приказе написать что с увольнением не согласны
may2016
Автор отзыва
11.05.2016 16:17
Теперь уже не исправить,но с другой стороны -ознакомлена , это не значит что согласна,тем более когда потом дочиталась в приказе вообще чушь написана ,номер филиала другой
ki7
11.05.2016 22:55
через суд восстановят и будете работать в Сбере. а вообще про такое нужно уже прессу писать чтобы все знали как банковских служащих типа сокращают заувалированно
MAN2009
12.05.2016 10:14
Еще можно в Трудовую инспекцию по Ростовской области обратиться. В том числе и через интернет. Отреагируют в течении пары недель. Как раз в обращении и укажите на несоответствия фактов, изложенных в Приказе.
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