Добрый день. Проработав в Банке 16 лет (5221 Таганрог), была уволена по статье "утрата доверия". Причина - случайно подтверждённый жетон без клиента (взнос наличными - 13 000р, деньги внесены клиентом, ущерба Банку не нанесено). Пока шло служебное расследование, мне сначала предложили уйти по собственному, я не согласилась, продолжая работать основным кассиром в филиале вплоть до дня увольнения (наверное от "большого доверия"). Работу свою люблю (с 18 лет работаю в банковской системе) и теперь, я так понимаю, должна идти милостыню просить (имея ипотеку в Сбербанке и несовершеннолетнего ребёнка). Ростовское руководство, дав указание на увольнение, просто перечеркнуло жизнь, не узнав какой я кассир, хорошо ли исполняю обязанности, просто потому что надо было показательно уволить.



Сложно поставить оценку Сбербанку, заведующая и коллектив замечательные, но, как бы это банально не звучало, руководство сотрудников не ценит.