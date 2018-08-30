"Мы, сотрудники ОО "Самарский 63", просим Вас обратить внимание на то, что при закрытии региональных сетей "БинБанк - кредитные карты" (ББКК), в частности в г. Самара происходит нарушение прав сотрудников закрепленных офисов. Так, 6 и 10 мая 2016г. были закрыты "Самарский" и "Промышленный" офисы ББКК, при этом трудовые договоры с сотрудниками данных офисов расторгнуты не были, гарантии и компенсации сотрудникам не предоставляются. Кроме того, согласно ТК РФ, сотрудники не были предупреждены за 2 месяца о ликвидации обособленного подразделения ББКК в г. Самара. Помимо того, в помещениях и на рабочих местах, ранее принадлежавших ББКК, теперь находятся офисы и сотрудники ОАО "БинБанк", которые сотрудников ББКК до рабочих мест не допускают, трудовую функцию осуществлять не дают, принуждая увольняться по соглашению сторон без соблюдения гарантии и компенсаций установленных ТК РФ.



Просим обратить особое внимание на то, что с несогласными сотрудниками ББКК, руководство ББКК в г. Москва и БинБанк в г. Самара начинают проводить мероприятия запугивающего характера. А именно, угрожают проведением служебных проверок по надуманным обстоятельствам, а также заставляют посредством электронной почты отправляться в долгосрочные командировки без оплаты проезда, суточных, жилья и выдачи служебного задания.



Просим провести проверку по вышеуказанным фактам, принять меры общественного и ведомственного реагирования, учесть вышеуказанные факты при следующем продлении лицензии на осуществление банковской деятельности."