Ну, расскажу и я о своей работе в чудесном банке. В частности работала в Екб, но подчинялись непосредственно Москве. Проект был новый и набрали нас новой командой, держались все вместе, общались.. Поэтому за коллектив можно сказать+. Итак...



Во- первых, были мы трудоустроены в банк на 0,01 ставки. Полное трудоустройство и записи в трудовой идут через курьерскую компанию "Зест". Зарплату нам платили непонятными этапами, сначала мы ездили в "зест" за зарплатой, потом нам сделали зарплатные карты "Банка Москвы" и "Открытия". Но смысла я не поняла, на карту Открытия нам приходило 80-100 рублей в месяц. На вторую карту поступал аванс и какая-то часть от ЗП, за остальным мы также ездили в "зест", причем график работы у них был такой же как у нас, хочешь зарплату - умудрись как-нибудь в рабочее время в перерывах между работы поехать забрать, да к тому же еще словить сотрудников на месте работы, чтобы деньги тебе отдали. Расчеток нам никаких не давали, кормили завтраками, так я ни одной и не видела что за что оплачено.



Далее ... Оклад хороший в принципе, но на это все и кончилось, премии крошечные, загрузка, за которую мы ее получали, на количество работающих сотрудников - мизерная. Все время мне обещали, что переведут на полную ставку в банк и таковых проблем не будет больше, а в итоге после всех обещаний и переносов, после получения зарплаты меня тихонько, в обход, "попросили", чтобы еще расчет поменьше выплатить.



Ну про руководство - отдельная песня.. Как я говорила, мы подчинялись Департаменту прямых продаж в Москве. Так как я была ответственным сотрудников, все камни и претензии летели в меня. Но это не страшно. Просто поразило нечеловеческое отношение начальника - во-первых, меня "попросили", не дав даже времени найти другую работу куда уйти или отработать 2 недели, чтобы при расчете хотя бы побольше получить - на что пожить и опять же найти другую работу. Ну, во-вторых, я до сих пор не могу никуда устроиться, потому что меня не пропускают СБ, поскольку мой бывший начальник дает мне плохие рекомендации. За что? Я уже не работаю в банке и ничего плохого лично ему не сделала, но нет же и после увольнения мне умудряются все портить. Простите за выражение.



В общем никому не советую работать там, жуткая волна сокращений к тому же, большинство банка опустело и половину сотрудников также "попросили"..