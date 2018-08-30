Впервые пишу какой-либо отзыв. Но не могу не поделиться своим опытом работы в Тинькофф, ОЧЕНЬ СИЛЬНО разочарован. Никогда не сталкивался с таким безалаберным работодателем. Находясь в поиске стабильной работы и надежного работодателя, всегда хотел работать в банке, пришел работать в ОПФЛ.

До сих пор не могу забыть этот ужас и шок. Но начну по-порядку.



В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие какой-либо связи и согласованности в работе отделов, которые по сути выполняют общую задачу. На собеседовании оговаривался один график работы, а теперь озвучили другой. Часть желающих работать сразу ушла.



Обучение было действительно приятным процессом, огромное спасибо! Было действительно интересно, и хотелось работать в этой компании, так как суть работы была близка и комфортна. В очередной раз мы услышали новые условия работы, которые ранее не озвучивались на собеседовании. График будет 2/2 и крайне редко 5-ти дневка, и это единичные случаи. Так же выяснилось, что на больничные уходить нельзя и на сессию тоже никто не отпустит, ранее отдел подбора персонала утверждал обратное.



Начались суровые будни. Попал в группу С.Р. Коллектив разный, но приземлённый. Собрали со всей страны. Много хороших ребят. Работают по двенадцать часов. Всё по кругу ХХ век там остановился... Тупизм. Руководство - день прошел и ладно. Как новый сотрудник, естественно, многого не знал и пытался обращаться по рабочим моментам к своему РГ. Но ответов на свои вопросы не получал, максимум, что мне могли сказать, смотри на интрасайте. Без знаний не всегда удается грамотно консультировать клиентов, а каждый привлеченный клиент, твои деньги и коэффициенты. Но до этого никому нет дела. Ты должен делать все сам. Но если не выполняешь показатели, спросят с тебя.



Мой рг постоянно спит на работе, наушники одела и делает видимость, что слушает звонки. Как подбирают рг для меня загадка, почти ни у одного рг нет желания работать со своими сотрудниками.



В отделе очень жеско со временем перерывов личных и обедов. Перегулял — плати из собственного кармана. РГ это не касалось. Приходила на работу, сразу шла пить чай, что запрещено делать в начале смены. На личные, обеды тоже ходит в служебном. Пользование мобильным отдельная тема. Сотрудников ловят за пользование телефоном с настоящим остервенением, а сами рг все время в телефоне.



Мой руководитель С.Р. как я понял позже, является протеже рс М.И., поэтому не особо старается что-то делать. Говорит, не переживайте, М.И. все сделает, будьте только лояльны к нам. Сначала не понимал, в чем дело. Потом уже, более опытный сотрудник, сказал, что М.И. тянет нашу Светлану и корректирует показатели в сводном файле по нашем группе на свое усмотрение. Думал, как же так, все должны работать честно, ах, как я заблуждался. Все решают связи. Очень быстро наша группа начала подниматься в рейтинге. Сначала я на себе не замечал таких привилегий. Однажды, в конце месяца, у меня был коэффициент 0.6 и я был огорчен низкой премией. Но когда пришел обновленный сводный файл по итогам месяца, оказалось, что у меня почти по всем функционалам показатели повысились практически вдвое! Коэффициента ниже 1 не было. Я подошел к Р.С. и сказал, что вероятно ошибка, на что она сказала, скажи спасибо М.И., будешь лояльным и она тебе всегда будет выставлять такие показатели. Странно, подумал я, где же объективность. Поговорил с коллегами. Оказалось, что по нашей группе рс М.И. корректирует время и отказы на функционалах, и за счет этого у нас возрастают показатели. Но не всем сразу, а по очереди или по рекомендации Р.С.



Дальше было еще интереснее. Поговорил с коллегами других групп. У них ситуация наоборот. Идут на коэффициент 1.2, отправляют на корректировки, а результата нет, коэффициент не увеличивается. Получается, что рс другим группам добавляет время и отказы, чтобы завалить нелояльного сотрудника и избавиться от него, или если этот рг не лоялен к нашему рс.



Тяжело работать в такой коллективе, где ты, чтобы честно заработать, должен лесть из кожи вон, а для тех сотрудников, которые лояльны рг и рс, показатели корректируются одним движением руки. Оказалось, что это касалось не только показателей. По нашей группе, даже за пользование мобильными не штрафовали, Р.С. сказала, что эта статистика может на ней негативно отразиться, поэтому М.И. с нас вычитать не будет.



Также стал подмечать, что некоторые сотрудники группы начали фродить. Подошел к Р.С., рассказал, она восприняла негативно, запретила что-то предпринимать на коллег группы. Сказала, что я должен закрывать на это глаза, разве я не заинтересован занять первое место. Я должен не стучать на него, а делать так же, тогда я буду хорошим сотрудником, и мой рг и рс будут чаще корректировать мои показатели в сводном в большую строну, закрывать глаза на все нарушения и на фрод. Я не стал этого делать. Р.С. начала ко мне предираться, мне перестали корректировать показатели, как однажды мне сказали, потому что я слишком правильный и сую нос не в свои дела, поэтому лояльность нашего руководства ко мне закончилась. Сразу у меня стали ухудшаться показатели. Я старался изо всех сил, но я ничего не мог поделать, мои показатели ухудшал сам рс, как я мог с ним тягаться. Конец был печальный, меня попросили написать по собственному.



Из своей работы в банке я сделал вывод, что от тебя ничего не зависит, все решают связи и настроение и интриги руководства. Если рг не хотят работать со своими сотрудниками предлагаю посадить их на линию и выбрать других рг. Конечно, такого не будет, все коррумпировано.



Сергей