Пришла на собеседование, устраиваться на работу 07.12.2015, в отдел по работе с персоналом отделения 8634. Назначенное время было на 9-00, в месте со мной ожидало порядка 20 человек. Время шло, а собеседования не было. Затем мы обратили внимание на праздничное настроение сотрудников по работе с персоналом банка. Они бегали с какими-то коробками, тортами, салатами не обращая внимания на нас! Оказывается у начальника по работе с персоналом был день рождения и сотрудники были заняты этим мероприятием, зачем нас было приглашать? И только через 30 минут нас направили в зал для собеседования. Теперь я понимаю почему в Сбербанке такое отношение к клиентам, и думаю к простым сотрудникам банка. Есть так называемые особенные сотрудники! Ужасный банк.