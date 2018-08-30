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|Пришла на собеседование, устраиваться на работу 07.12.2015, в отдел по работе с персоналом отделения 8634. Назначенное время было на 9-00, в месте со мной ожидало порядка 20 человек. Время шло, а собеседования не было. Затем мы обратили внимание на праздничное настроение сотрудников по работе с персоналом банка. Они бегали с какими-то коробками, тортами, салатами не обращая внимания на нас! Оказывается у начальника по работе с персоналом был день рождения и сотрудники были заняты этим мероприятием, зачем нас было приглашать? И только через 30 минут нас направили в зал для собеседования. Теперь я понимаю почему в Сбербанке такое отношение к клиентам, и думаю к простым сотрудникам банка. Есть так называемые особенные сотрудники! Ужасный банк.
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f f • сотрудник
12.05.2016 20:33
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Ответ банка:
f f, добрый день!
Спасибо за обращение, нам всегда важна обратная связь от наших работников и клиентов. Сведения в Вашем обращении проанализированы. Действиям сотрудников отдела по работе с персоналом дана соответствующая оценка, проведены необходимые коммуникации.
При этом, необходимо отметить, что согласно данным системы видеонаблюдения, все запланированные мероприятия начались точно в срок.
Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.