Добрый вечер.

Я уже несколько десятков раз отправлял резюме на Вашу почту, связывался с Вашими рекрутерами во "вконтакте" в официальной группе (они, кстати, одобрили мое резюме, но упомянули, что направить его дальше не могут и что мне нужно продолжать откликаться на вакансии на HH.ru), на hh.ru откликался на множество вакансий, но мне так и не дали адекватного ответа. Либо игнорируют, либо отказ. Не могу понять в чем причина, так как имею опыт работы в крупнейших банках, да и почти для всех вакансий, на которые я откликался, моего опыта хватает с лихвой. При мне звали на собеседование моих знакомых и сестру, у которых опыт работы и навыки гораздо слабее моих.



Давно мечтаю попасть в Альфа-Банк, давно пытаюсь, но мне начинает казаться, что Ваш банк не принимает на работу специалистов среднего уровня, а принимает либо "новичков" без опыта работы, либо людей с десятилетним стажем. Собственно, прошу помочь разобраться с данной проблемой, чтобы мое резюме отправили в работу специалистам, пусть они решат, подхожу я или нет.

Заранее благодарю за содействие, всего доброго.