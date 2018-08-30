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|Карьера в банке
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Добрый вечер.
Я уже несколько десятков раз отправлял резюме на Вашу почту, связывался с Вашими рекрутерами во "вконтакте" в официальной группе (они, кстати, одобрили мое резюме, но упомянули, что направить его дальше не могут и что мне нужно продолжать откликаться на вакансии на HH.ru), на hh.ru откликался на множество вакансий, но мне так и не дали адекватного ответа. Либо игнорируют, либо отказ. Не могу понять в чем причина, так как имею опыт работы в крупнейших банках, да и почти для всех вакансий, на которые я откликался, моего опыта хватает с лихвой. При мне звали на собеседование моих знакомых и сестру, у которых опыт работы и навыки гораздо слабее моих.
Давно мечтаю попасть в Альфа-Банк, давно пытаюсь, но мне начинает казаться, что Ваш банк не принимает на работу специалистов среднего уровня, а принимает либо "новичков" без опыта работы, либо людей с десятилетним стажем. Собственно, прошу помочь разобраться с данной проблемой, чтобы мое резюме отправили в работу специалистам, пусть они решат, подхожу я или нет.
Заранее благодарю за содействие, всего доброго.
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SouthPole • несостоявшийся сотрудник
13.05.2016 20:36
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Ответ банка:
Роман, здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение и стремление работать в Альфа-Банке.
Действительно, Вы откликались на несколько позиций разных направлений в нашем Банке. Причины, по которым не проходили конкурс, были разные, в том числе неготовность к задачам, которые были необходимы в рамках тех должностей: холодные звонки, выезды к клиентам. По последней вакансии, на которую Вы откликнулись, у нас запланировано телефонное интервью в ближайший рабочий день.
Специалисты по подбору персонала готовы обсудить интересующую Вас вакансию и ответить на вопросы, которые Вы обозначили в обращении.
Будем рады, если общение приведет к положительному результату и Вы сможете занять вакансию, стать членом команды Альфа-Банка.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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