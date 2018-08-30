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Сегодня я очень сильно расстроился в Вас.... не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прошу Юлию Бородай обратить внимание... Проработав 2 года в Банке, подход с моральным унижением через необоснованные объяснительные от руководителя одного из подразделений ГО... а также попытка уличить в плохой работе... Хотя результаты говорят обратное... Видимо пришло время кардинальных изменений в Почта Банке... старая армия пошла в расход.

Администратор: Автор, расскажите подробнее о вашем опыте работы, в каком подразделении работали?

Джони Урвант: Фронт линия, регион далекий от ГО. Проблема в том, что нас не слышат... хотя у нас дейсвует правило в банке: Один из законов «Почта Банка» гласит: «Наша главная сила – команда!»
Сотрудница «Почта Банка» из г. Череповец Екатерина рассказывает о своей работе, цитируя Стива Джобса:
«Ты должен найти то, что любишь. И найти свою любимую работу также необходимо, как и своего любимого человека. Работа будет занимать очень большую часть твоей жизни и единственный способ получать настоящее удовлетворение от работы – это делать ее превосходно, осознавая это. А единственный способ делать свою работу превосходно – это любить ее. Если ты еще не нашел свое любимое дело, продолжай искать. Не прекращай поиски, пока не найдешь. Как и во всем остальном, к чему лежит сердце, ты сразу поймешь, что нашел то, что искал».

Если вы еще в поиске любимого дела – мы ждем вас!
Проще сотрудника "заткнуть ", и не дать высказать свою точку зрения.Тем более если ты прав в спорной ситуации.... Демотивируя сотрудников региона постоянными депремированиями- доходит до -30%. Напомню, что основные бизнес-показатели на высоком уровне, но нет, находят за что. Посылая проверки, иногда абсурдные отчеты, на которые тратишь не один день. Потом по часу на "колах" доказывая что не осел.
Джони Урвант • сотрудник
13.05.2016 21:08
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
2 комментария
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TashaK
Администратор
18.05.2016 12:27
Джони Урвант,

конкретизируйте, что имеенно не слышит ваш работодатель, приведите пример, когда вас депремировали и за что.

Изменено: TashaK - 18.05.2016 12:27
Джони Урвант
Автор отзыва
19.05.2016 21:18
За отчеты сданые не вовремя..потому что работы по плану гора,а в зале народу сидит столько что незнаешь за что хватататься..( толи заработать в этот момент толи потерять в виде депремирования ) Все показатели есть в kpi.
Но нет мы должны что то новенькое сидеть и делать.


А не слышат так это на каждом шагу...обращаешься к выше стоящему с проблемой.. на фоне личной неприязни тебя засаживают очень быстро. Это я про ГО.
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