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|Сегодня я очень сильно расстроился в Вас....
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Прошу Юлию Бородай обратить внимание... Проработав 2 года в Банке, подход с моральным унижением через необоснованные объяснительные от руководителя одного из подразделений ГО... а также попытка уличить в плохой работе... Хотя результаты говорят обратное... Видимо пришло время кардинальных изменений в Почта Банке... старая армия пошла в расход.
Администратор: Автор, расскажите подробнее о вашем опыте работы, в каком подразделении работали?
Джони Урвант: Фронт линия, регион далекий от ГО. Проблема в том, что нас не слышат... хотя у нас дейсвует правило в банке: Один из законов «Почта Банка» гласит: «Наша главная сила – команда!»
Сотрудница «Почта Банка» из г. Череповец Екатерина рассказывает о своей работе, цитируя Стива Джобса:
«Ты должен найти то, что любишь. И найти свою любимую работу также необходимо, как и своего любимого человека. Работа будет занимать очень большую часть твоей жизни и единственный способ получать настоящее удовлетворение от работы – это делать ее превосходно, осознавая это. А единственный способ делать свою работу превосходно – это любить ее. Если ты еще не нашел свое любимое дело, продолжай искать. Не прекращай поиски, пока не найдешь. Как и во всем остальном, к чему лежит сердце, ты сразу поймешь, что нашел то, что искал».
Если вы еще в поиске любимого дела – мы ждем вас!
Проще сотрудника "заткнуть ", и не дать высказать свою точку зрения.Тем более если ты прав в спорной ситуации.... Демотивируя сотрудников региона постоянными депремированиями- доходит до -30%. Напомню, что основные бизнес-показатели на высоком уровне, но нет, находят за что. Посылая проверки, иногда абсурдные отчеты, на которые тратишь не один день. Потом по часу на "колах" доказывая что не осел.
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Джони Урвант • сотрудник
13.05.2016 21:08
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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конкретизируйте, что имеенно не слышит ваш работодатель, приведите пример, когда вас депремировали и за что.
Изменено:
Но нет мы должны что то новенькое сидеть и делать.
А не слышат так это на каждом шагу...обращаешься к выше стоящему с проблемой.. на фоне личной неприязни тебя засаживают очень быстро. Это я про ГО.