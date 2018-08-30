Прошу Юлию Бородай обратить внимание... Проработав 2 года в Банке, подход с моральным унижением через необоснованные объяснительные от руководителя одного из подразделений ГО... а также попытка уличить в плохой работе... Хотя результаты говорят обратное... Видимо пришло время кардинальных изменений в Почта Банке... старая армия пошла в расход.



Администратор: Автор, расскажите подробнее о вашем опыте работы, в каком подразделении работали?



Джони Урвант: Фронт линия, регион далекий от ГО. Проблема в том, что нас не слышат... хотя у нас дейсвует правило в банке: Один из законов «Почта Банка» гласит: «Наша главная сила – команда!»

Сотрудница «Почта Банка» из г. Череповец Екатерина рассказывает о своей работе, цитируя Стива Джобса:

«Ты должен найти то, что любишь. И найти свою любимую работу также необходимо, как и своего любимого человека. Работа будет занимать очень большую часть твоей жизни и единственный способ получать настоящее удовлетворение от работы – это делать ее превосходно, осознавая это. А единственный способ делать свою работу превосходно – это любить ее. Если ты еще не нашел свое любимое дело, продолжай искать. Не прекращай поиски, пока не найдешь. Как и во всем остальном, к чему лежит сердце, ты сразу поймешь, что нашел то, что искал».



Если вы еще в поиске любимого дела – мы ждем вас!

Проще сотрудника "заткнуть ", и не дать высказать свою точку зрения.Тем более если ты прав в спорной ситуации.... Демотивируя сотрудников региона постоянными депремированиями- доходит до -30%. Напомню, что основные бизнес-показатели на высоком уровне, но нет, находят за что. Посылая проверки, иногда абсурдные отчеты, на которые тратишь не один день. Потом по часу на "колах" доказывая что не осел.