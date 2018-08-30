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Ужасное отношение к подчиненным! Не советую этот банк! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работала в колл-центре Траста больше 2 лет. Были повышения и перевод из одной группы (будем называть ее А) в другую. Однажды в этой второй группе (будем называть ее В) у меня случилось обнуление. Меня после этого двое начальников вызывали в отдельный кабинет, где начался прессинг. Мне сказали, что я: неэффективный сотрудник, у меня плохие показатели (хотя до обнуления у меня они были 95 - 96%), я не справляюсь с функционалом и вообще, что со следующего месяца у них будет новый функционал, а я не справлюсь с ним! Так УНИЗИТЕЛЬНО все! И поставили ультиматум: либо увольнение, либо перевод в ту группу, где я была изначально (на уровень ниже). Еще сказали, что если бы меня уволили, а не перевели, то сотрудники банка Траст бы шли по улице и показывали пальцем "вон она не справилась с функционалом и ее выгнали". В общем перевели меня из той группы назад в группу А с ПОЗОРОМ! Я там проработала какое-то время.

За это время мне нацизм приписать успели (сортируешь людей по национальному признаку!). Это случилось после очередного нелепого обнуления. Потом мне неоднократно говорили, что я плохо работаю, что я ужасный сотрудник, плохой человек и перечислять бесконечно можно. При этом показатель был 95%. Коротко говоря ПОМОЯМИ ОБЛИЛИ!!! Потом ЗАСТАВИЛИ написать заявление об уходе по собственному желанию с шантажом, что если не напишу, меня уволят по статье. Что за 2 года у меня можно набрать косяки на статью!!! Я написала и ушла. Опять все с ПОЗОРОМ!!! Обливали помоями меня незадолго до этого увольнения перед всей группой. Кричали так, что было слышно всем.

Потом я долго не могла устроиться на работу!!! Мне везде отказывали!!! Я предполагаю, что в ТРАСТе мне испортили характеристику. Мне еще во время прессинга пообещали, что если меня уволят, а не переведут, то мало того, сотрудники пальцем будут показывать на меня на улице, так еще и на другой работе все про меня узнают!!! Потом стало понятно, что на эти слова сразу стоило бы внимание обратить! У меня, например, уже нет терпения, и меня досада просто переполняет от этого беспредела.

Так же я пишу вам, настоящие сотрудники, чтобы вы задумались над возможным исходом от работы в этой шарашкиной конторе.
С уважением, бывший сотрудник.
discotekaбывший сотрудник
14.05.2016 16:58
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
10 комментариев
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Ly369
16.05.2016 10:51
Просто когда вы устраиваетесь в новое место, звонят на прежнее место работы и спрашивают, каким образом можете охарактеризовать данного человека и почему он от Вас уволился. Тут и выплывают, как Вы пишете "косяки", неэффективность, плохие показатели. Может просто это не Ваше? Расценивайте как жизненный опыт!
discoteka (гость)
16.05.2016 12:27
Хотела еще добавить, что оставаясь в этом банке, вы рискуете испортить и репутацию, и характеристику, и трудовую! Отчего поставите крест на дальнейшей своей карьере. Помяните мое слово!
discoteka
Автор отзыва
16.05.2016 12:28
Ну конечно.... 2 года работала, было мое. Потом вдруг
Не мое стало. Это странно. Это можно увидеть через 2-3
Месяца работы. Никак не через 2 года!
discoteka (гость)
16.05.2016 12:29
И после этого "разжалования" из одной более высокой группы в другую меня начальник вызывал и спрашивал, с чем связан мой отказ пойти на новогодний корпоратив! Я даже не знаю, каким нужно быть непонятливым, чтобы не понимать этой закономерности. Естественно, мне все это было неприятно, пожалуй не захочешь идти ни на какой корпоратив! Я могла вообще сразу после всего этого уволиться, но у меня были финансовые проблемы - авария в то время как раз случилась!
discoteka (гость)
16.05.2016 12:32
Да! Еще один раз мне из-за неверно предоставленной информации в одном звонке сказали, что я ПОЗОРЮ ЧЕСТЬ КОЛЛ-ЦЕНТРА!!! Что у клиентов плохое впечатление о банке сложится. Только вот я задалась таким вопросом, значит одна консультация опорочит честь банка, а то что происходит внутри банка это не порочит чести банка?!!!
discoteka (гость)
16.05.2016 12:33
Уважаемое руководство! Что же вы предпочитаете оскорблять и позорить рядовых сотрудников Траста тем, что они профнепригодны и увольнять их под разными бредовыми предлогами. Это как минимум низко! Если выражаться культурным языком!
discoteka
Автор отзыва
16.05.2016 12:35
И показатели не плохие95 - 96%
discoteka
Автор отзыва
16.05.2016 12:38
И сейчас на новом месте у меня проблемы. Возможно с предыдущим местом связано. Так жизнь, карьера и репутация пущены псу под хвост!!!!
discoteka (гость)
16.05.2016 12:39
Я работала 1 год и 3 месяца в отделе физ лиц и 7 месяцев где-то в отделе обслуживания юр лиц на момент прессинга с переводом назад. Это как? Спустя 7 месяцев только одумались, что я не справляюсь с функционалом? Весьма странно. А спустя больше двух лет работы поняли, что ужасный сотрудник. Как-то все заторможенно!
discoteka
Автор отзыва
05.10.2016 15:00
Да, и если будет продолжаться такое отношение к людям, то в ближайшее время будет неудивительно обвинение в доведении до самоубийства. Из тысячи сотрудникоа уж найдется доброволец смертник, большая вероятность, который прыгнет из окна, а в предсмертной записке вас укажет!!!!!
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