Я работала в колл-центре Траста больше 2 лет. Были повышения и перевод из одной группы (будем называть ее А) в другую. Однажды в этой второй группе (будем называть ее В) у меня случилось обнуление. Меня после этого двое начальников вызывали в отдельный кабинет, где начался прессинг. Мне сказали, что я: неэффективный сотрудник, у меня плохие показатели (хотя до обнуления у меня они были 95 - 96%), я не справляюсь с функционалом и вообще, что со следующего месяца у них будет новый функционал, а я не справлюсь с ним! Так УНИЗИТЕЛЬНО все! И поставили ультиматум: либо увольнение, либо перевод в ту группу, где я была изначально (на уровень ниже). Еще сказали, что если бы меня уволили, а не перевели, то сотрудники банка Траст бы шли по улице и показывали пальцем "вон она не справилась с функционалом и ее выгнали". В общем перевели меня из той группы назад в группу А с ПОЗОРОМ! Я там проработала какое-то время.



За это время мне нацизм приписать успели (сортируешь людей по национальному признаку!). Это случилось после очередного нелепого обнуления. Потом мне неоднократно говорили, что я плохо работаю, что я ужасный сотрудник, плохой человек и перечислять бесконечно можно. При этом показатель был 95%. Коротко говоря ПОМОЯМИ ОБЛИЛИ!!! Потом ЗАСТАВИЛИ написать заявление об уходе по собственному желанию с шантажом, что если не напишу, меня уволят по статье. Что за 2 года у меня можно набрать косяки на статью!!! Я написала и ушла. Опять все с ПОЗОРОМ!!! Обливали помоями меня незадолго до этого увольнения перед всей группой. Кричали так, что было слышно всем.



Потом я долго не могла устроиться на работу!!! Мне везде отказывали!!! Я предполагаю, что в ТРАСТе мне испортили характеристику. Мне еще во время прессинга пообещали, что если меня уволят, а не переведут, то мало того, сотрудники пальцем будут показывать на меня на улице, так еще и на другой работе все про меня узнают!!! Потом стало понятно, что на эти слова сразу стоило бы внимание обратить! У меня, например, уже нет терпения, и меня досада просто переполняет от этого беспредела.



Так же я пишу вам, настоящие сотрудники, чтобы вы задумались над возможным исходом от работы в этой шарашкиной конторе.

С уважением, бывший сотрудник.