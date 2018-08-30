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|Здравствуйте. Прошла обучение и итоговый тест 11.05.2016. сказали ожидайте, вам поступит письмо с дальнейшими инструкциями. Сегодня 15.05.2016, письма нет. Про меня снова забыли, как было с наставником?
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selivasha • несостоявшийся сотрудник
16.05.2016 11:58
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Ответ банка:
Добрый день, Виктория.
Сотрудник Банка направил Вам напоминание о дальнейших шагах рассмотрения кандидатуры.
Информация от Вас получена, сроки ответа Банка указаны в письме.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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