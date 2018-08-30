Добрый день.

Работала в Ренессансе 1год и 5 месяцев. Потом начались увольнения... Не буду вдаваться в подробности, так как волнует другое. За первый год работы была в отпуске только 2 недели. В следующие 5 месяцев вышла в отпуск только на 1 неделю. После увольнения пришел расчёт, но с суммой явно уменьшенной и рассчитаной некорректно... Считаю, что не учли весь неотгуленный отпуск за первый год и за последующие 5 месяцев. До увольнения я отработала 96 часов, плюс 6 дней больничного листа. Прошу предоставить мне расчётный лист на эл.почту, и проверить корректность суммы при полном расчёте. Так же, прошу сообщить, куда я могу предоставить свои данные.

Спасибо.