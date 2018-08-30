Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|О расчете...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Работала в Ренессансе 1год и 5 месяцев. Потом начались увольнения... Не буду вдаваться в подробности, так как волнует другое. За первый год работы была в отпуске только 2 недели. В следующие 5 месяцев вышла в отпуск только на 1 неделю. После увольнения пришел расчёт, но с суммой явно уменьшенной и рассчитаной некорректно... Считаю, что не учли весь неотгуленный отпуск за первый год и за последующие 5 месяцев. До увольнения я отработала 96 часов, плюс 6 дней больничного листа. Прошу предоставить мне расчётный лист на эл.почту, и проверить корректность суммы при полном расчёте. Так же, прошу сообщить, куда я могу предоставить свои данные.
Спасибо.
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kotich19 • бывший сотрудник
16.05.2016 18:28
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв. Для предоставления подробной информации по сумме выплат и контактных данных, пожалуйста, свяжитесь со специалистом Департамента по работе с персоналом Анастасией Дира. Телефон: 89651949271
Желаем хорошего дня!
С уважением,
Департамент по работе с персоналом
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