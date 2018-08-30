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СБ Ренессанса не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
При работе в Ренессансе никаких нареканий со стороны СБ (служба безопасности) ко мне не было. Но теперь, когда я уволилась и ищу новую работу в других банках, служба СБ Ренессанса меня не пропускает ни в один нормальный банк. Почему, я спрашиваю Вас??? Вы что Боги??? Сидите и решаете там кого пропустить, а кого нет? Это не только меня касается, многие бывшие сотрудники так же страдают от этого. Не могут устроиться из-за СБ.

Все, кто собирается в этот банк на работу -"Бегитеее прочь от него, потом будете жалеть, как и все мы. А Вам товарищи СБшники, я искренне желаю, чтобы вернулось всё вдвойне.
Спасибо за внимание!!!
serafimka1989бывший сотрудник
17.05.2016 14:26
Администратор:
Нарушение правил общения на портале.
Ответ банка:
Добрый день!

Благодарим за оставленный отзыв. Нам очень жаль, что у Вас сложилось негативное мнение о работе Службы безопасности. Отметим при этом, что при приеме на работу в сторонние организации Служба безопасности нашего банка не может повлиять на решение работодателя о Вашем дальнейшем приеме на работу. Все дальнейшие решения по Вашему трудоустройству будет принимать новый работодатель на основании Вашего опыта и требований компании. При этом, отметим также, каждый работодатель самостоятельно проводит проверку Службы безопасности.

Желаем Вам успехов в поисках и дальнейших профессиональных побед.
2 комментария
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Ilove007
01.09.2016 08:50
вы так и не устроились в другой банк? не первый раз такое слышу что устроиться не могут.
Pufchinsky
11.05.2017 19:10
Вроде, всё так, новый потенциальный работодатель сам проводит проверку, но...
Исходя из моего личного опыта, когда я после Ренессанса хотела устроиться в другую финансовую организацию, СБ позвонила в Ренессанс, а там сообщили, что, якобы, меня разыскивали для вручения мне же трудовой книжки и каких-то документов. Самой тогда было смешно, видимо, очень хорошо искали, учитывая, что ни номер телефона, ни адрес проживания я не меняла. Сейчас-то мне уже все равно, а вот на тот момент было очень неприятно, когда руководитель сообщил, что не может взять меня на работу, так как обо мне очень плохие отзывы от Ренессанса.
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