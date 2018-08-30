При работе в Ренессансе никаких нареканий со стороны СБ (служба безопасности) ко мне не было. Но теперь, когда я уволилась и ищу новую работу в других банках, служба СБ Ренессанса меня не пропускает ни в один нормальный банк. Почему, я спрашиваю Вас??? Вы что Боги??? Сидите и решаете там кого пропустить, а кого нет? Это не только меня касается, многие бывшие сотрудники так же страдают от этого. Не могут устроиться из-за СБ.



Все, кто собирается в этот банк на работу -"Бегитеее прочь от него, потом будете жалеть, как и все мы. А Вам товарищи СБшники, я искренне желаю, чтобы вернулось всё вдвойне.

Спасибо за внимание!!!