Добрый день. В банке проводится акция "Приведи друга". Моя подруга работает в банке и воспользовавшись акцией, предоставила мне на почту индивидуальную ссылку для регистрации в отдел продаж банковских продуктов, но по ошибке предоставила неверную ссылку для регистрации на вакансию "Зарплатный проект" 4 апреля 2016 года. Далее, после заполнения этой анкеты, выяснилось, что вакансия ошибочная, и следом, я заполнила другую-желаемую на продажи продуктов домашнего call центра. После заполнения анкеты написали - ожидайте 3 рабочих дня. Затем, ориентировочно через три дня со мной связался сотрудник банка по телефону, и я объяснила ситуацию, что заявка на вакансию зарплатного проекта заполнила ошибочно. Оператор пообещала, что сделает пометку об этом и сказала ждать ответа на верную вакансию. Сегодня 17.05. Ответа до сих пор нет.



Я очень нуждаюсь в вашей помощи, пожалуйста разберитесь в данной ситуации, т.к. я до сих пор имею большое желание работать в вашем банке.