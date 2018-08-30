ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Работаю в банке с 2006 года, в данный момент нахожусь в отпуске до 1,5 лет. Отпуск начался 04 апреля 2016, но до сих пор пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет не выплачено. Документы были предоставлены еще в марте для начисления пособия. Мои многократные запросы в Новосибирск, о правильности всех документов были получены ответы - все в порядке. Но до сих пор денежных средств нет. Прошу разъяснить, по какой причине нет выплаты и когда будет произведена выплата пособия.

Корнева Елена Александровна Иркутск.