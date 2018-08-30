Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Русский Стандарт»
смотреть все отзывы банка (804)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Пособие для декретницы плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Работаю в банке с 2006 года, в данный момент нахожусь в отпуске до 1,5 лет. Отпуск начался 04 апреля 2016, но до сих пор пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет не выплачено. Документы были предоставлены еще в марте для начисления пособия. Мои многократные запросы в Новосибирск, о правильности всех документов были получены ответы - все в порядке. Но до сих пор денежных средств нет. Прошу разъяснить, по какой причине нет выплаты и когда будет произведена выплата пособия.
Корнева Елена Александровна Иркутск.
14052009 • сотрудник
18.05.2016 05:07
Ответ банка:
Добрый день!

Сегодняшним днем Вам осуществлены выплаты.
Приносим извинения за ожидание.

С уважением,
Соколова Дарья
5 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Соколова Дарья
18.05.2016 09:12
Здравствуйте, 14052009!

Уточню информацию по Вашему вопросу и отвечу Вам позднее на данном портале.

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
14052009
Автор отзыва
01.06.2016 11:34
Добрый день. Я сотрудник банка с 2006 года. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Мне 2 месяца не выплачивают причитающееся пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет. Отпуск начался 4 апреля 2016 года первое пособие должны были выплатить 4 мая 2016 года, но этого не произошло. Получается с 4 мая 2016 года банк незаконно пользуется моими денежными средствами. А вот теперь представляем ситуацию - я не заплатила обязательный платеж банку 4 мая 2016 и начиная с 5 мая 2016 банк начинает начислять мне неустойку за несвоевременное погашение минимального платежа в день 0,2 % в день и каждый день названивали сотрудники отдела по сбору проблемной задолженности. Банк может себе позволить нарушить право сотрудника в отношении выплаты пособия, но я как клиент банка не могу себе позволить вовремя не оплачивать платеж банку. Теперь и я буду вам писать каждый день и требовать заплатить, если узнаю телефон бухгалтерии буду звонить, писать смс и письма на электронную почту с требованием срочно погасить возникшую задолженность. Первое письмо было написано 13 дней назад вы не удосужились дать хоть какой то ответ. Ваши действия расцениваю как не соблюдение моих гражданских прав на получение социальных выплат. Мной написано заявление в трудовую инспекцию.
Соколова Дарья
01.06.2016 11:35
Здравствуйте, 14052009!

По уточненным мною данным выплата должна быть Вам произведена в ближайшее время, о чем я уведомлю Вас дополнительно в рамках Вашего отзыва.

Приношу извинения за ожидание ответа и надеюсь на Ваше понимание.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Ly369
01.06.2016 11:36
Попробуйте напишите, позвоните, узнаете, что Вам ответят.
E.s.
01.06.2016 11:36
Проблемы в банке наверное. А тут Вы с декретными.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (804)