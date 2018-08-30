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ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Работаю в банке с 2006 года, в данный момент нахожусь в отпуске до 1,5 лет. Отпуск начался 04 апреля 2016, но до сих пор пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет не выплачено. Документы были предоставлены еще в марте для начисления пособия. Мои многократные запросы в Новосибирск, о правильности всех документов были получены ответы - все в порядке. Но до сих пор денежных средств нет. Прошу разъяснить, по какой причине нет выплаты и когда будет произведена выплата пособия.
Корнева Елена Александровна Иркутск.
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14052009 • сотрудник
18.05.2016 05:07
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Ответ банка:
Добрый день!
Сегодняшним днем Вам осуществлены выплаты.
Приносим извинения за ожидание.
С уважением,
Соколова Дарья
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Уточню информацию по Вашему вопросу и отвечу Вам позднее на данном портале.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
По уточненным мною данным выплата должна быть Вам произведена в ближайшее время, о чем я уведомлю Вас дополнительно в рамках Вашего отзыва.
Приношу извинения за ожидание ответа и надеюсь на Ваше понимание.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»