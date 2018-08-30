Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не повезло с коллективом и управляющим
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
В общем банк хороший, и комфортный офис, если бы не одно но... Работала я в доп. офисе в Свердловской области. В маленьком городке Первоуральске. Не все меня устраивало и не смогла там проработать больше 5 месяцев. Дело в том что обязанности в офисе распределены неравномерно и вообще не по должностной инструкции. На операционистах лежит вся работа, включая работу ведущего экономиста Александры, которая сидит, целыми днями "ковыряет в носу", и то и дело бегает к руководителю жаловаться на весь белый свет. Даже когда в офисе много клиентов, которые сидят в офисе в очереди, половина чтобы провести расчетные операции, а половина чтобы взять кредит, или узнать результаты по кредиту. Она не хотела принимать клиентов по кредитам (а это единственная её должностная обязанность), и все за нее делали операционисты. Но премии почему-то выписывали только ей. Видимо хорошо к управляющему бегала.
Вообще банк хороший, но вся работа лежала на нас, простых операционистах, и приходилось всегда задерживаться и работать, и выходить по своим выходным, и получалось, что работала я по 6 дней в неделю. А руководительница только руками разводила, ну что я могу сделать.
Периодически вижу выставленные вакансии в интернете от своего бывшего банка, и подозреваю что и после меня, никто не выдерживает, такой нагрузки, работы "за троих", и переработок.
|
0
larae96 • бывший сотрудник
18.05.2016 11:11
|
Ответ банка:
Уважаемая larae96!
Сообщаем Вам о том, что во всех операционных офисах АО «Россельхозбанк», в том числе в г. Первоуральске Свердловского регионального филиала, неукоснительно соблюдаются требования и нормы Трудового кодекса Российской Федерации.
Деятельность работников операционных офисов осуществляется строго в соответствии с должностными обязанностями, делегирование которых допускается только в связи с производственной необходимостью.
Вопрос о премировании сотрудников операционного офиса решается с учётом итогов работы за отчётный период Банка в целом, конкретного вклада работника в повышение эффективности работы подразделения, а также с учетом персональных достижений в работе.
Сведения, содержащиеся в Вашем обращении не нашли подтверждений и носят преимущественно субъективный характер.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.