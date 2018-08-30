Давно хотела оставить здесь отзыв. Думаю, пришло время.



Хочу искренне поблагодарить своего ЗРГ Алексея К. (группы Адаптации, сектор 3). Именно с ним, так получалось, проходили все мои конференции, инструктажи и разборы. Благодаря Алексею я много чему научилась, набралась опыта. Всегда подскажет, даст обратную связь, поддержит. Желаю всем иметь такого "живого" руководителя как Алексей К. Пусть всё у него будет замечательно в жизни, ну и конечно же на работе. Успехов ему!



Также, хочется поблагодарить РГ Полину Л., которая верила в меня и давала возможность работать, когда я, мягко сказать, не совсем хорошо выполняла планы, в связи с личными обстоятельствами. Пусть у нее всё будет замечательно и в жизни и в работе!



Сегодня выпускаюсь от них в Боевую Группу, но этот первый опыт в адаптации всегда буду помнить с улыбкой. Спасибо вам за вашу работу, терпение и труды!!!



Пользуясь случаем, хотела бы вспомнить своих наставников при обучении: Юлию Л., Елену Ш., Светлану П., Венеру С. - помню вас и рада была знакомству и обучению с вами. Огромное вам спасибо и дальнейших успехов! Отдельное спасибо наставнику Алексею Дж. Он тогда еще при обучении послужил для меня мотивацией поверить в себя и доказать что я всё смогу! И я смогла. Буду работать дальше, ступив на шаг вперед сегодня в другую группу.