Примерно полгода назад у меня закончился трудовой договор в одной компании и я начал искать новую работу. На моё резюме мне позвонила менеджер по подбору персонала Райффайзенбанка и предложила должность младшего специалиста в отделе телемаркетинга. Особого выбора не было и условия были очень хорошие - я согласился и пошел на групповое собеседование.



На собеседовании нас было 6 человек, нам рассказали про банк, про работу и зарплату - просто идеальная работа во всех направлениях. Потом было задание на креативность - придумать свою компанию и рассказать чем она занимается, типа "прорекламируй свой бизнес" и работали в парах. После дали задачки на IQ и анкету безопасности, далее с каждым было индивидуальное собеседование. Я не могу сказать, что я завалил собеседование: задание выполнили, задачи на IQ были простые, в анкете безопасников ничего страшного, а индивидуальные собеседования я легко прохожу. Но вот проходит неделя... и никаких новостей. Написал письмо с вопросом тому менеджеру по подбору и никакого ответа. Да и нашел другую работу.



Все бы ничего, но не так давно решил снова попытаться устроиться в этот банк. Вакансия была в поддержке в call-центре. Тем более в этом же отделе работает мой знакомый, который сам посоветовал устроиться. Сколько раз я свое резюме не отправлял и как только способом - через hh.ru, сайт банка и того самого знакомого - молчание. А недавно узнал, что мне отказывают, т.к. мое резюме уже есть в базе данных и "не рекомендован", т.е. черный список! Черт возьми, я сейчас работаю в банке и никаких объективных причин для отказа они не нашли; еще и я сам с образованием HR сижу и гадаю причину отказа.



Вот так я не стал работником Райффайзенбанка и никогда туда не попаду.