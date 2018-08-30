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Неожиданный черный список не голосовал
Примерно полгода назад у меня закончился трудовой договор в одной компании и я начал искать новую работу. На моё резюме мне позвонила менеджер по подбору персонала Райффайзенбанка и предложила должность младшего специалиста в отделе телемаркетинга. Особого выбора не было и условия были очень хорошие - я согласился и пошел на групповое собеседование.

На собеседовании нас было 6 человек, нам рассказали про банк, про работу и зарплату - просто идеальная работа во всех направлениях. Потом было задание на креативность - придумать свою компанию и рассказать чем она занимается, типа "прорекламируй свой бизнес" и работали в парах. После дали задачки на IQ и анкету безопасности, далее с каждым было индивидуальное собеседование. Я не могу сказать, что я завалил собеседование: задание выполнили, задачи на IQ были простые, в анкете безопасников ничего страшного, а индивидуальные собеседования я легко прохожу. Но вот проходит неделя... и никаких новостей. Написал письмо с вопросом тому менеджеру по подбору и никакого ответа. Да и нашел другую работу.

Все бы ничего, но не так давно решил снова попытаться устроиться в этот банк. Вакансия была в поддержке в call-центре. Тем более в этом же отделе работает мой знакомый, который сам посоветовал устроиться. Сколько раз я свое резюме не отправлял и как только способом - через hh.ru, сайт банка и того самого знакомого - молчание. А недавно узнал, что мне отказывают, т.к. мое резюме уже есть в базе данных и "не рекомендован", т.е. черный список! Черт возьми, я сейчас работаю в банке и никаких объективных причин для отказа они не нашли; еще и я сам с образованием HR сижу и гадаю причину отказа.

Вот так я не стал работником Райффайзенбанка и никогда туда не попаду.
LumiRoss • несостоявшийся сотрудник
23.05.2016 22:50
2 комментария
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member
24.05.2016 09:24
Это западная система. Считается, что первый интервьюер может вынести решение, подходит или не подходит к работе в этом банке. А остальные потенциальные начальники уже могут ознакомиться с результатами интервью. В этом есть рац. зерно - если человек неадекватный, невежливый. считает плохо, сразу ставит крест, чтобы другие время не тратили. Ну, конечно, для соискателя неприятно, что обрезают возможности.
rdfhwtdsq
04.08.2016 02:42
Западная система не может выявить достойного претендента на должность, особенно в собеседованиях на западный манер.
- куча народа,
- непонятные тесты с глупыми вопросами,
- проверка IQ, (которая по сути не покажет какой человек в работе, будь у него хоть 7 пядей во лбу, а на деле ....
Поэтому, те компании, которые проводят собеседование не на западный манер, находят достойных работников и не имеют проблем с набором кадров.

Изменено: rdfhwtdsq - 05.08.2016 02:21
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