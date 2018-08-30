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|Нарушение банком трудового законодательства - не выплата заработной платы за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу
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С первого дня и до момента увольнения по инициативе работодателя (ПАО КБ «Восточный») мной выполнялась работа в выходные и праздничные дни, а также сверх установленного рабочего дня. Исключениями являлись
праздничные дни: 8 марта, 23 февраля, 1 мая, 9 мая, а так же три дня Новогодних каникул. Приказы работодателем не издавались, распоряжения поступали посредством рабочей почты Outlook. Компенсацией в виде дополнительного отдыха вместо повышенной оплаты я не пользовался. Являюсь многодетным отцом (трое несовершеннолетних детей и беременная супруга).
При обращении в банк для решения вопроса с оплатой в досудебном порядке, начал получать смешные угрозы о том, что мной займутся и испортят жизнь и карьеру, и все это сделает доблестная служба безопасности (хотелось бы, чтобы вы уточнили мне законные основания данных угроз, налицо нарушение закона о персональных данных) - все разговоры были записаны на диктофон, сказано было так же о том, что если я не отзову свои заявления, то они все равно отпишутся от всех структур и решат вопрос не в мою пользу. Документы оформляются задним числом, кроме того в отделе кадров очень мало подленников заявлений и т.д., все в скан копиях не имеющих юридической силы.
В настоящее время направлены письма в Минтруд, Трудовую инспекцию, Генеральную прокуратуру. Подготовлено и ждет своей очереди исковое заявление в суд. Так же мной был направлен в банк отзыв согласия на обработку персональных данных, который проигнорирован банком - по данному факту будет направлено заявление в прокуратуру и Роскомнадзор. ГОТОВИМ КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА - 15 ЧЕЛОВЕК БЫВШИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА, ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ.
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sirius77 • бывший сотрудник
24.05.2016 18:20
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Банк выполняет требования законодательства и поэтому не вправе обсуждать вопросы трудовых отношений в публичном пространстве.
С уважением,
Служба контроля качества ПАО КБ «Восточный»
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|sirius77
Автор отзыва
26.05.2016 09:09
|в таком случае думаю будет уместно провести все выше указанные процедуры силами инициативной группы работников банка - коллективно, совместно с недавно уволенными и ныне действующими сотрудниками банка для приведения доказательств обществу в том числе и в публичном пространстве...
|Петр Петров
19.11.2016 19:43
|То что звонят и угрожают Это точно В СУД и в комиссию по отзыву лицензии !!!
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