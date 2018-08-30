С первого дня и до момента увольнения по инициативе работодателя (ПАО КБ «Восточный») мной выполнялась работа в выходные и праздничные дни, а также сверх установленного рабочего дня. Исключениями являлись

праздничные дни: 8 марта, 23 февраля, 1 мая, 9 мая, а так же три дня Новогодних каникул. Приказы работодателем не издавались, распоряжения поступали посредством рабочей почты Outlook. Компенсацией в виде дополнительного отдыха вместо повышенной оплаты я не пользовался. Являюсь многодетным отцом (трое несовершеннолетних детей и беременная супруга).



При обращении в банк для решения вопроса с оплатой в досудебном порядке, начал получать смешные угрозы о том, что мной займутся и испортят жизнь и карьеру, и все это сделает доблестная служба безопасности (хотелось бы, чтобы вы уточнили мне законные основания данных угроз, налицо нарушение закона о персональных данных) - все разговоры были записаны на диктофон, сказано было так же о том, что если я не отзову свои заявления, то они все равно отпишутся от всех структур и решат вопрос не в мою пользу. Документы оформляются задним числом, кроме того в отделе кадров очень мало подленников заявлений и т.д., все в скан копиях не имеющих юридической силы.



В настоящее время направлены письма в Минтруд, Трудовую инспекцию, Генеральную прокуратуру. Подготовлено и ждет своей очереди исковое заявление в суд. Так же мной был направлен в банк отзыв согласия на обработку персональных данных, который проигнорирован банком - по данному факту будет направлено заявление в прокуратуру и Роскомнадзор. ГОТОВИМ КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА - 15 ЧЕЛОВЕК БЫВШИХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА, ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ.