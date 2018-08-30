Ответ банка: Уважаемый Автор отзыва!



Сожалеем о том, что по результатам Вашей работы в Банке в течение 4 месяцев Вам не удалось адаптироваться в Банке и присоединиться к команде.

Банк формирует штат сотрудников из кандидатов, соответствующих определенным требованиям и обладающих необходимыми навыками, опыт работы в банковской сфере приветствуется. Действительно, новые сотрудники не имеют опыта работы в программном обеспечении Банка, вместе с тем все новые сотрудники, также как Вы, до начала работы проходят полный курс обучения и получают необходимую информацию о программах, продуктах и особенностях работы в Банке.

К сожалению, во время обучения Вы не проявляли заинтересованности в работе и не уделяли достаточного внимания процессу обучения, что, вероятно, в дальнейшем отразилось на результатах Вашей работы и повлекло за собой негативные последствия, такие как допущение грубейших нарушений в области безопасности на рабочем месте и кассовой дисциплины. В том числе хотим отметить Ваши неоднократные опоздания на работу.

Согласитесь, что допущение сотрудником подобных нарушений при выполнении служебных обязанностей, а особенно при работе с денежной наличностью и совершении кассовых операций, может повлечь за собой серьёзные финансовые потери для Банка, в связи с чем применение дисциплинарных мер к виновному закономерно.

Одновременно хотим отметить, что при приеме на работу Вы подписывали договор о неразглашении информации, носящей конфиденциальный характер.

В свою очередь Вы самостоятельно приняли решение об уходе, и Банк пошел Вам навстречу, согласовав Ваш уход по Вашей просьбе без отработки. При этом после Вашего ухода Банку пришлось самостоятельно урегулировать проблемы, связанные с ошибками и недочетами, допущенными Вами во время работы.

Обращаем Ваше внимание на то, что все начисления заработной платы сотрудникам производятся исключительно в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, условиями заключенных с работниками трудовых договоров и внутренними нормативными документами Банка.

Несмотря на то, что наше с Вами сотрудничество не сложилось, Банк желает Вам успехов в поиске нового места работы, соответствующего Вашим ожиданиям.

Желаем Вам всего наилучшего.



С уважением,

Управление по работе с персоналом

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»