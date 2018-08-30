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Всем доброго времени суток! Никогда не писала отзывы, но после работы в МКБ эмоции переполняют! Хочу поделиться отзывом о работе в этом "банке"! До работы в этом "банке" работала в разных банках и могу сравнить организацию работы сотрудников и банка.
Руководство банка нанимает на работу низкоквалифицированных сотрудников, без опыта работы в банке. Большинство директоров устроены по "блату", не знают программы банка, перекладывают всю работу на менеджеров отделений, не умеют и не хотят работать с персоналом и клиентами, перекладывают свои "косяки" на подчиненных и рапортуют тут же об этом начальству, чтобы снять с себя ответственность.
В банке большая текучка. Я занимала должность заведующий кассой, выдержала 4 месяца. Особенно хочу рассказать про работу управления кассовых операций. При трудоустройстве был подписан трудовой договор с почасовой оплатой труда, при этом за отработанные часы я ни разу не получила зарплату согласно трудового договора. У кассиров большой объем работы, каждодневные разгрузки/загрузки банкоматов, что предполагает достойную оплату труда. При расчете заработной платы применяются штрафы. Штрафуют за всё! Не так села, не так встала, жалюзи не до конца опустила, губы не в тот цвет накрасила. Эта система штрафов работает на уменьшение заработной платы, экономии средств банка. В итоге у всех сотрудников из зарплат ежемесячно вычитается от 3.000 рублей до 20.000 рублей. В том числе штрафы применяют во время испытательного срока и суммы штрафов не отображаются в расчетном листе. Системе штрафов подвергаются все сотрудники, как в 90-е годы поборы в пользу банка.
Отсутствует корпоративная этика при общении руководства с подчиненными. Проработав 7 лет в одном из лучших иностранных банков привыкла к адекватному, профессиональному и доброжелательному отношению со стороны руководителей управления кассовых операций. В МКБ отношение к кассирам пренебрежительное, высокомерное. Моральное давление угнетает. Основная масса кассиров без опыта работы в банке, им не с чем сравнить организацию работы и отношение руководства, поэтому они это терпят. На удивление среди руководства УКО есть и адекватные сотрудники. Приятно было работать с К.Н., Г.И., А.Т., К.А.
И самое важное о чем хочу предупредить желающих устроиться в этот банк! После увольнения по собственному желанию из этого банка я не могу устроиться на работу!!! Работающие и уволившиеся сотрудники все в один голос утверждают, что при увольнении из банка служба безопасности ставит код на полгода, из-за которого служба безопасности других банков отказывает в приеме на работу. Сотрудник безопасности банка мкб П.А.И. подтвердил данную информацию.
Кроме этого отзыва написаны обращения в налоговую и трудовую инспекции. За 22 года своей трудовой деятельности худшего работодателя в моей карьере не было(( Удачи банку добраться от "хорошего" к "великому"! С таким отношением этот путь непреодолим!!!
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4
allaq1 • бывший сотрудник
24.05.2016 20:17
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Ответ банка:
Уважаемый Автор отзыва!
Сожалеем о том, что по результатам Вашей работы в Банке в течение 4 месяцев Вам не удалось адаптироваться в Банке и присоединиться к команде.
Банк формирует штат сотрудников из кандидатов, соответствующих определенным требованиям и обладающих необходимыми навыками, опыт работы в банковской сфере приветствуется. Действительно, новые сотрудники не имеют опыта работы в программном обеспечении Банка, вместе с тем все новые сотрудники, также как Вы, до начала работы проходят полный курс обучения и получают необходимую информацию о программах, продуктах и особенностях работы в Банке.
К сожалению, во время обучения Вы не проявляли заинтересованности в работе и не уделяли достаточного внимания процессу обучения, что, вероятно, в дальнейшем отразилось на результатах Вашей работы и повлекло за собой негативные последствия, такие как допущение грубейших нарушений в области безопасности на рабочем месте и кассовой дисциплины. В том числе хотим отметить Ваши неоднократные опоздания на работу.
Согласитесь, что допущение сотрудником подобных нарушений при выполнении служебных обязанностей, а особенно при работе с денежной наличностью и совершении кассовых операций, может повлечь за собой серьёзные финансовые потери для Банка, в связи с чем применение дисциплинарных мер к виновному закономерно.
Одновременно хотим отметить, что при приеме на работу Вы подписывали договор о неразглашении информации, носящей конфиденциальный характер.
В свою очередь Вы самостоятельно приняли решение об уходе, и Банк пошел Вам навстречу, согласовав Ваш уход по Вашей просьбе без отработки. При этом после Вашего ухода Банку пришлось самостоятельно урегулировать проблемы, связанные с ошибками и недочетами, допущенными Вами во время работы.
Обращаем Ваше внимание на то, что все начисления заработной платы сотрудникам производятся исключительно в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, условиями заключенных с работниками трудовых договоров и внутренними нормативными документами Банка.
Несмотря на то, что наше с Вами сотрудничество не сложилось, Банк желает Вам успехов в поиске нового места работы, соответствующего Вашим ожиданиям.
Желаем Вам всего наилучшего.
С уважением,
Управление по работе с персоналом
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
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Изменено:
Поражает, скорее ваша некомпетентность. При чем здесь служебный или народный рейтинги?? Вы пытаетесь стать партнером МКБ, и путаете отношения банк-клиент и партнёрские отношения.