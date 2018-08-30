Здравствуйте. Я, Варданян Ксения Георгиевна, проработала в Тинькофф Банке с 13.07.2013г по 12.05.2016 г, оператором ДКЦ... Пришлось уволиться по семейным обстоятельствам... очень было тяжело принять такое решение, пишу со слезами на глазах, и ни потому, что это в первую очередь потеря постоянного дохода, а в банке работая оператором на дому я зарабатывала немало, а потому, что это вторая семья, РГ - это вторая мама, если можно так сказать, ну по крайней мере для меня это было именно так... Хотела бы большое СПАСИБО сказать моему бывшему РГ К.Ирише, проработав с которой, я научилась многому, у нас даже День Рождения в один день, моему последнему РГ Б.Анастасии и ЗРГ К.Надюше, девочки, я буду скучать по тому времени, что мы "проводили вместе"...



Работа в банке Тинькофф - это была работа не в команде, а работа в семье.. пусть не со всеми, но со многими, теперь у меня много знакомых - бывших коллег - по всей России.... со многими мы дружим можно сказать семьями... Я, всё-таки, в глубине души, надеюсь, что возможно, решив свои проблемы, смогу в дальнейшем вернуться работать в банк, если конечно возьмут обратно... Очень хорошее осталось впечатление о работе в банке Тинькофф!!! Спасибо вам большое!!! Никогда бы не могла подумать, что коллектив, удалённый коллектив, может быть таким, как был у нас.... До сих пор прихожу в себя...