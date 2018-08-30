Хочу обратить внимание вышестоящего руководства на политику работы HR команды банка. Прочитав большое количество отзывов о банке, я столкнулся с точь-в-точь эквивалентной проблемой, с которой столкнулся и я.

Так в чем же дело?



18.05.16. мне позвонили с Вашего банка с предложением о трудоустройстве. Я был бесконечно счастлив, учитывая мой опыт работы в банке, тем более еще и в группе ВТБ. С девушкой, которая мне звонила, мы договорились созвониться на следующий день, чтобы договориться о собеседовании. Я ждал звонка до середины дня, но так его и не дождался. Стал звонить сам по всем номерам, которые написаны и в Интернете, и с которого звонила мне эта девушка. В ответ - тишина, трубку никто не брал. Атаковал я так телефонную трубку в течение всего дня. На следующий день рано утром я таки смог дозвониться до А.М. (так зовут HR менеджера, про которую здесь уже неоднократно писали и о ее "замечательной" работе). Договорились о собеседовании. Я опять зашел на сайт с отзывами и увидел, что девушка пишет, что ее нет в списках на собеседование на охране. И что Вы думаете? Со мной было то же самое! Меня тоже в нем не было. Я позвонил А.М., она вышла и встретила меня. Мы побеседовали (на мой взгляд вполне удачно). Она сказала, что берет паузу до 25.05.16 с той целью, чтобы согласовать мою кандидатуру с руководителем отделения, в котором я потенциально должен был работать. Дальше опять сюрпризы.



Я приехал домой после собеседования. Звонок на телефон. Девушка говорит, что она с ПочтаБанка, ее заинтересовало мое резюме и она хотела бы пригласить меня на собеседование. Моему шоку не было предела. Я объяснил девушка, что буквально пару часов назад я был у них на собеседовании. Вопрос тогда в следующем: ведутся ли какие-либо данные о кандидатах на работу? Соответственно, после всего этого дело пошло так, как и описывала девушка. Я уже понял, что мне не перезвонят, потому что тупо недобросовестные сотрудники HR и непонятно, за что получают деньги.



25.05.16 мне никто не перезвонил, я стал звонить сам, чтобы поинтересоваться, трубку опять не брали. Да и нет желания уже. Ибо, как девушка писала, также отъездишь на обучение 5 дней, а тебя потом и не примут на работу, скажут, что кандидатура не согласована. Только почему этого нельзя делать ДО ОБУЧЕНИЯ. Неужели А.М. не понимает, что не все кандидаты из Москвы, что у некоторых дорога занимает БОЛЕЕ 4 часов и достаточно бьющую по карману сумму денег.



Итог: если изначально у Вас в банке такой бардак, то несмотря ни на какую "говорящую" рекламу о якобы пересчете процентов по кредиту, вы не получите ни клиентов, ни квалифицированных и добросовестных сотрудников. Спасибо за внимание.



Отзыв пишу не для того, чтобы вы наказали как-то такую сотрудницу (потому что знаю, что вы не сделаете ровным счетом ничего - работал в банке), а для того, чтобы потенциальные кандидаты не велись на все то, о чем вы говорите и чтобы они ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ОТЗЫВЫ!!!