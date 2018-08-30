Я - бывший работник Сбербанка и всегда с недоверием относилась к другим банкам, а тут еще и на дому предлагают работать... Вообще думала, что что-то не серьезное... Как подработку может быть стоит, да и платят мизер наверное. Откликалась и забрасывала обучение, которое приходило на почту, потом опять откликнусь и опять отзывов начитаюсь и заброшу. Но однажды решила довести все до конца и попробовать, не слушая никого и не читая статьи в интернете. Прошла обучение, сдала тесты и начала работать. Удивлению моему не было предела. Наставник терпеливо отвечал на все мои вопросы постоянно в течение очень долгого времени, сотрудники все общаются в чате скайпа и помогают в каждой сложной ситуации. В Сбербанке есть девиз "Мы команда", которому никто не следует и там каждый сам за себя и никакой поддержки, хотя работа в коллективе. Так вот только здесь я поняла что такое "Мы команда". Лучше работы у меня не было!!! Мне есть с чем сравнивать, большое спасибо хочу сказать за обучение и отношение!!!