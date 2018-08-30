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|Нашел вакансию в приложении HH. Работа заключалась в звонках по назначению встреч. Это и привлекло меня, отсутствие холодных звонков, твоего звонка ждут клиенты. Теорию прошел, практику с наставником прошел. Тест сдал на 4,3 балла. Как сказали очень даже неплохо. Потом сказали заполнить анкету. Анкету заполнил и на следующий день отказ! Причины не сказали, делают вид что не знают. Бывшие сотрудники сказали, что из-за кредитной истории. И правда, запрашиваю кредитную историю в Эквифаксе и от 20 мая запрос от банка был. Прошла неделя с момента отказа и тут мне звонят, а вы собираетесь вообще доки загружать в программу? Я говорю, мне же отказали. Она, аа ну ладно. Бардак! Я для этого и искал подработку, чтоб избавиться от долгов в других банках. Я старался, все изучал, все же сдал, а вы просто отказали. Лучше бы сказали, что я тест не сдал. Печально.
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Александр Осадший • несостоявшийся сотрудник
28.05.2016 14:14
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Ответ банка:
Добрый день, Александр.
Приносим свои извинения - звонок с напоминанием о документах был совершен некорректно.
К сожалению, на данный момент мы не готовы предложить Вам заключение договора.
Благодарим за время, которое Вы уделили рассмотрению вакансии и обучению.
Желаем Вам удачи!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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