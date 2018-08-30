Всем привет!



Если читаете мой отзыв, спешу заметить, что не являюсь обиженым сотрудником, просто действительно не ясно как может быть все так как есть в настоящее время и на протяжении уже почти 2 лет. В данном блоке уже были отзывы о работе отдела и работе руководителя отдела в частности. В итоге приходится констатировать, что ничего не изменилось. Неграмотный, абсолютно некомпетентный и непонимающий руководитель сидит на своем месте. Все это вне зависимости от того, что руководство постоянно пытаемся рассказать о том, что творится в отделе.



К.Л. заняла должность посредством блата, никакой опытности в вопросах андеррайтинга и верификации у нее нет. Про унижения коллектива и его разделения из-за ее политики уже писали ранее. При этом появляется информация о ее заинтересованности в проведении некоторых проверок заявок. Обращаемся к руководству банка и сотрудникам безопасности - проверьте ее работу. Нас не слышат. К.Л. не компетентна и скорее всего решает финансовые вопросы кредитных брокеров на работе.



В отделе атмосфера просто ужасная. Все друг на друга стучат и докладывают, потому что она построила такую систему. Руководители групп шестерки или скоро ими станут, иначе их уволят. У нас проводилась аттестация по работе - выявляли людей, которые плохо работают. В список попали только люди, которые к ней не лояльны, но у которых в основном прекрасные показатели по работе. Никаких обучений и обмена опытом не проводится ею, ни на один вопрос по РАБОТЕ ответить не может. Вся работа в лучшем случае свалена на других людей. Она не несет никакой ответственности ни за одно решение, так как заявки ни одной не проверила. Подходя к ней можно заметить, что интересует ее полный рабочий день исключительно интернет.



Что это такое? До каких пор в государственном банке будут терпеть этого человека? Настоятельно не рекомендую работать в этом отделе. Кроме зарплаты все ужасно.