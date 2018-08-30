Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отдел андеррайтинга банка
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет!
Если читаете мой отзыв, спешу заметить, что не являюсь обиженым сотрудником, просто действительно не ясно как может быть все так как есть в настоящее время и на протяжении уже почти 2 лет. В данном блоке уже были отзывы о работе отдела и работе руководителя отдела в частности. В итоге приходится констатировать, что ничего не изменилось. Неграмотный, абсолютно некомпетентный и непонимающий руководитель сидит на своем месте. Все это вне зависимости от того, что руководство постоянно пытаемся рассказать о том, что творится в отделе.
К.Л. заняла должность посредством блата, никакой опытности в вопросах андеррайтинга и верификации у нее нет. Про унижения коллектива и его разделения из-за ее политики уже писали ранее. При этом появляется информация о ее заинтересованности в проведении некоторых проверок заявок. Обращаемся к руководству банка и сотрудникам безопасности - проверьте ее работу. Нас не слышат. К.Л. не компетентна и скорее всего решает финансовые вопросы кредитных брокеров на работе.
В отделе атмосфера просто ужасная. Все друг на друга стучат и докладывают, потому что она построила такую систему. Руководители групп шестерки или скоро ими станут, иначе их уволят. У нас проводилась аттестация по работе - выявляли людей, которые плохо работают. В список попали только люди, которые к ней не лояльны, но у которых в основном прекрасные показатели по работе. Никаких обучений и обмена опытом не проводится ею, ни на один вопрос по РАБОТЕ ответить не может. Вся работа в лучшем случае свалена на других людей. Она не несет никакой ответственности ни за одно решение, так как заявки ни одной не проверила. Подходя к ней можно заметить, что интересует ее полный рабочий день исключительно интернет.
Что это такое? До каких пор в государственном банке будут терпеть этого человека? Настоятельно не рекомендую работать в этом отделе. Кроме зарплаты все ужасно.
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HappyMPV • сотрудник
28.05.2016 16:01
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Ответ банка:
Уважаемый (ая) HappyMPV!
АО «Россельхозбанк» уделяет особое внимание формированию кадрового состава руководителей, которые являются квалифицированными экспертами и обладают необходимыми профессиональными знаниями и навыками для успешного выполнения своих должностных обязанностей.
Указанный Вами сотрудник работает в АО «Россельхозбанк» с 2013 года, за это время зарекомендовала себя как опытный эксперт и руководитель, успешно справляясь с поставленными задачами.
Информация, изложенная в Вашем отзыве, носит субъективный характер. Факты, приведённые в Вашем обращении, не нашли подтверждения.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
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Изменено:
По информации, имеющейся в АО «Россельхозбанк», сведения, содержащиеся в Вашем обращении, не соответствуют действительности, а описанная в Вашем отзыве ситуация не соответствует истинному состоянию социально-психологического климата в коллективе. Сведения, приведенные в Вашем обращении, не нашли подтверждения. Также в Вашем отзыве имеются внутренние несоответствия, указывающие на определённую необъективность, допущенную Вами при составлении сообщения. Кадровая политика Банка предусматривает привлечение на работу профессиональных специалистов, нацеленных на результат, а в своей деятельности Россельхозбанк ориентируется на высокие стандарты ведения бизнеса и экономическую эффективность. Во главе отделов на сегодня стоят опытные банкиры, штат руководящих сотрудников формируется из экспертов и высокопотенциальных специалистов. Высококвалифицированный, обладающий глубокой экспертизой в профессиональных вопросах руководящий персонал – один из главных стратегических активов Банка.
Изменено:
Вам то в Управлении интеграции систем и Департаменте автоматизированных систем
действительно ВИДНЕЕ что происходит в отделе андерайтинга
Или мимо пройти не смогли, свои 5 копеек вставили?
У Вас видимо работы немного, на форуме день-деньской зависаете
Однозначно эти профессионалы кое в чём да преуспели