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Отдел андеррайтинга банка не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем привет!

Если читаете мой отзыв, спешу заметить, что не являюсь обиженым сотрудником, просто действительно не ясно как может быть все так как есть в настоящее время и на протяжении уже почти 2 лет. В данном блоке уже были отзывы о работе отдела и работе руководителя отдела в частности. В итоге приходится констатировать, что ничего не изменилось. Неграмотный, абсолютно некомпетентный и непонимающий руководитель сидит на своем месте. Все это вне зависимости от того, что руководство постоянно пытаемся рассказать о том, что творится в отделе.

К.Л. заняла должность посредством блата, никакой опытности в вопросах андеррайтинга и верификации у нее нет. Про унижения коллектива и его разделения из-за ее политики уже писали ранее. При этом появляется информация о ее заинтересованности в проведении некоторых проверок заявок. Обращаемся к руководству банка и сотрудникам безопасности - проверьте ее работу. Нас не слышат. К.Л. не компетентна и скорее всего решает финансовые вопросы кредитных брокеров на работе.

В отделе атмосфера просто ужасная. Все друг на друга стучат и докладывают, потому что она построила такую систему. Руководители групп шестерки или скоро ими станут, иначе их уволят. У нас проводилась аттестация по работе - выявляли людей, которые плохо работают. В список попали только люди, которые к ней не лояльны, но у которых в основном прекрасные показатели по работе. Никаких обучений и обмена опытом не проводится ею, ни на один вопрос по РАБОТЕ ответить не может. Вся работа в лучшем случае свалена на других людей. Она не несет никакой ответственности ни за одно решение, так как заявки ни одной не проверила. Подходя к ней можно заметить, что интересует ее полный рабочий день исключительно интернет.

Что это такое? До каких пор в государственном банке будут терпеть этого человека? Настоятельно не рекомендую работать в этом отделе. Кроме зарплаты все ужасно.
HappyMPV • сотрудник
28.05.2016 16:01
Ответ банка:
Уважаемый (ая) HappyMPV!

АО «Россельхозбанк» уделяет особое внимание формированию кадрового состава руководителей, которые являются квалифицированными экспертами и обладают необходимыми профессиональными знаниями и навыками для успешного выполнения своих должностных обязанностей.
Указанный Вами сотрудник работает в АО «Россельхозбанк» с 2013 года, за это время зарекомендовала себя как опытный эксперт и руководитель, успешно справляясь с поставленными задачами.
Информация, изложенная в Вашем отзыве, носит субъективный характер. Факты, приведённые в Вашем обращении, не нашли подтверждения.

С уважением, АО «Россельхозбанк»
9 комментариев
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rshb5200
29.05.2016 16:19
судя по тому, как обрабатываются заявки физиков, и что потом клиенты нам "говорят", вас всех надо взашей выгнать оттуда
Agabrelan1987
30.05.2016 09:53
стойкое ощущение, что РСХБ равно Сбербанк... smile:o

Изменено: Agabrelan1987 - 30.05.2016 09:53
novator1
31.05.2016 14:11
сбербанк в квадрате
creedman
01.06.2016 13:19
Уважаемый HappyMPV

По информации, имеющейся в АО «Россельхозбанк», сведения, содержащиеся в Вашем обращении, не соответствуют действительности, а описанная в Вашем отзыве ситуация не соответствует истинному состоянию социально-психологического климата в коллективе. Сведения, приведенные в Вашем обращении, не нашли подтверждения. Также в Вашем отзыве имеются внутренние несоответствия, указывающие на определённую необъективность, допущенную Вами при составлении сообщения. Кадровая политика Банка предусматривает привлечение на работу профессиональных специалистов, нацеленных на результат, а в своей деятельности Россельхозбанк ориентируется на высокие стандарты ведения бизнеса и экономическую эффективность. Во главе отделов на сегодня стоят опытные банкиры, штат руководящих сотрудников формируется из экспертов и высокопотенциальных специалистов. Высококвалифицированный, обладающий глубокой экспертизой в профессиональных вопросах руководящий персонал – один из главных стратегических активов Банка.

Изменено: creedman - 02.06.2016 10:50
sorvigolova
01.06.2016 15:06
Уважаемый creedman!
Вам то в Управлении интеграции систем и Департаменте автоматизированных систем
действительно ВИДНЕЕ что происходит в отделе андерайтинга

Или мимо пройти не смогли, свои 5 копеек вставили?
У Вас видимо работы немного, на форуме день-деньской зависаете smile:)
Nazar1VAR
01.06.2016 15:13
creedman: Не смешите мои тапочки - "высокие стандарты ведения бизнеса" у них smile:D. Деньги на счет (карты) положить - минут 20-30, платежки - все "в ручную", банкоматы допотопные и т.п. Представителя банка на данном сайте не смогли по-человечески зарегистрировать - о чём дальше говорить!?! "Высокопотенциальноквалифицированных профессионалов руководящего персонала" тоже некоторых знаем (как облупленных) - те ещё эксперты. smile;)
Morfius
01.06.2016 23:00
Периодически читаю новости о колхозном банке. То одного управляющего филиалом посадили, то другого.
Однозначно эти профессионалы кое в чём да преуспели smile:D
турбоеж
15.06.2016 19:26
работал в департаменте рисков, ничего подобного не заметил. Переработки есть, почти каждый день (из-за этого ушел), но самодурства нет.
Leonidis
20.07.2016 15:45
"Высокопотенциальноквалифицированных профессионалов руководящего персонала"? Не, не знаем таких smile:D
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