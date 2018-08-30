Я, являюсь бывшим сотрудником Росбанка. Проработала в нем, ровно 2 года. Первое время, все очень нравилось, и коллектив и обязанности, но со временем поняла, что это полная рутина. Каждый день, одно и то же! Одни и те же люди (клиенты), один и тот же вынос мозга.. И с каждым днем, с каждой неделей - желание работать в этом банке, просто уходило.. Работа в Территориальном офисе "Южный" - не буду называть именно отделение, но могу сказать управляющая отделения шикарная женщина, понимающая, добрая, отзывчивая. И как человек приятная женщина, и как управляющая тоже. Но вот территориальные директора в частности И.С.М - она ни одного сотрудника, не считает за человека, она думает что все мы рабы, которые должны простите меня БАТРАЧИТЬ за такие копейки!



Приезжая к нам в ДО, якобы с "проверкой" она стояла и слушала, что делает каждый из нас, при этом слышала ответы клиентов, которым ты изо дня в день пытаешься что-то продать, и из двух слов сказанных тобой, делала вывод, что ты за сотрудник. Итог: все сотрудники моего отделения, были никчемные, не умеющие хорошо работать, и хорошо "продавать"!



Господин Ф., то же тот еще мужчина, может уволить человека просто потому, что он не понравился визуально, со словами: "Такие люди должны сидеть либо в кассе, с минимум общением с людьми". Проработав 2 года, было такое что приходилось работать без выходных, без обедов (потому что дорогой "Росбанк" не выделяет времени на обед - законного", приходилось сидеть до 12 часов ночи, выполняя то, что не по силам выполнить в течение дня, т.к. поток клиентов бывал очень большим (прошу заметить, это не оплачивалось никак - это твоя работа и ты ДОЛЖНА ее выполнять, будь-то до 12 ночи, будь-то до 2, не волнует. Краем отношения Росбанка к своим сотрудникам, стало то, что в отделении прорвало трубу с водой и воду отключили, представьте себе, воды не было в отделении полгода, и эти полгода сотрудники вынуждены были ходить в туалет в торговый центр, стоящий рядом (тратя на это не мало времени, из-за чего не успевали делать какую-либо работу, в течение дня) за что, потом получали выговоры и сообщения с просьбами написать "Объяснительную", по какой причине не сделана та или иная работа. Да, "Объяснительные" Росбанк любит! Мы писали, мы звонили во все инстанции с просьбами включить нам воду, ответ один "ждите" - а как работать без воды (это была зима), не руки помыть, не посуду после перерыва - не волнует!



Бухгалтерия - это вообще отдельная тема, такое чувство, что там работают люди, которые никакого отношения не имеют к Росбанку, и вообще ничего не знают. Что не спроси, один и тот же ответ: "Уточняйте у директора" и т.д. Заработная плата, тоже отдельная тема для разговора: за кучу работы, за кучу бумаг, обязанностей и т.д платят гроши - а премия, это даже сложно назвать премией. Продаешь, продаешь - планы выполняешь, а получаешь за это такие копейки!



Ну вот и настал тот день ПИ, когда пришлось написать "Заявление". Приехал Территориальный директор, якобы с "Проверкой". Ей не понравилось ничего, ни атмосфера в отделении, ни сотрудники, которые там работают - ни - че- го! Она просто кричала, рвала и метала. Потом, послушала как ее "рабы" продают, и ушла к управляющей разговаривать. Знаю, что подслушивать плохо, но пришлось. Госпожа Директор, сидела и говорила управляющей: "Таким сотрудникам как (Ф.И.О ) не место в этом ДО, либо ты переводишь либо я увольняю" - а все это потому, что ей не понравилось, что мы как роботы не продали постоянным клиентам "3 продукта", за 1 минуту общения 3 раза не назвали по И.О. Знаете, мне кажется это очень странным! Планы выполнены - даже перевыполнены, в отделении все хорошо - вопрос: Что еще надо??? После того, как услышала это, я просто взяла и написала "Заявление" и знаете, ничуть не пожалела! Обидно то, что проработав 2 года, я в оплачиваемом отпуске была 4 дня, работу свою знала и выполняла ее тоже хорошо, а мне мало того что спасибо даже не сказали, так еще и не выплатили того, что мне причиталось (премии не выплачены, неотгуленный отпуск не полностью оплачен, а ответа на вопрос "почему так?" никто дать не может - увы!



Ну и в конце своего письма, хочется сказать. Росбанк - это то место, где можно получить опыт в работе (для студента), опыт общения с людьми, но не более того, не понимаю как там работают взрослые люди за такие гроши и за такое отношение! Письмом никого не хотела обидеть, просто хотела высказать то, что думаю! Росбанк - это не то место, где надо вкалывать!!! Прежде чем идти туда работать, 100 раз подумайте, и поверьте такое мнение не только у меня, а у большинства уволенных сотрудников, и, мне кажется, стоит задуматься!!!