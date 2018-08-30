Проработав в банке ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" могу одно сказать, не портите СЕБЕ репутацию. Т.к. по какой бы Вы причине не увольнялись, без разницы какое время проработав, они заносят Вас в базу как НЕДОБРОСОВЕСТНОГО РАБОТНИКА! В итоге, ни один банк в дальнейшем Вас не возьмет на работу, т.к. служба безопасности будет видеть Вас как недобросовестного работника!!!



Хотела уволиться полгода назад, попросили остаться хотя бы на некоторое время, пошла навстречу. И никак не думала, что после увольнения меня занесут в "черную" базу.



В отдельности хочу сказать о своем непосредственном руководителе Я.А. Чем руководствуется данный руководитель, не понятно. Поэтому работники проработав с ней понимают ее "грязное" руководство и бегут, бегут. Проверить это можно по текучести кадров, находящихся под ее руководством. Я.А. руководствуется только личными амбициями, не давая получить высокий доход как работнику, так и соответственно непосредственно банку. Не учитывает личные ситуации, которые могут быть у человека, не идет на компромисс с работниками, переходит на личность, пытаясь унизить подчиненного, не учитывает высокий потенциал работника на конкретном месте, для большего дохода банка.



Вывод один: банку грош цена с таким руководителем, как Я.А.