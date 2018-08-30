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|ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" - не портите СЕБЕ репутацию!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав в банке ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" могу одно сказать, не портите СЕБЕ репутацию. Т.к. по какой бы Вы причине не увольнялись, без разницы какое время проработав, они заносят Вас в базу как НЕДОБРОСОВЕСТНОГО РАБОТНИКА! В итоге, ни один банк в дальнейшем Вас не возьмет на работу, т.к. служба безопасности будет видеть Вас как недобросовестного работника!!!
Хотела уволиться полгода назад, попросили остаться хотя бы на некоторое время, пошла навстречу. И никак не думала, что после увольнения меня занесут в "черную" базу.
В отдельности хочу сказать о своем непосредственном руководителе Я.А. Чем руководствуется данный руководитель, не понятно. Поэтому работники проработав с ней понимают ее "грязное" руководство и бегут, бегут. Проверить это можно по текучести кадров, находящихся под ее руководством. Я.А. руководствуется только личными амбициями, не давая получить высокий доход как работнику, так и соответственно непосредственно банку. Не учитывает личные ситуации, которые могут быть у человека, не идет на компромисс с работниками, переходит на личность, пытаясь унизить подчиненного, не учитывает высокий потенциал работника на конкретном месте, для большего дохода банка.
Вывод один: банку грош цена с таким руководителем, как Я.А.
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sws123456789 • бывший сотрудник
30.05.2016 15:50
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Ответ банка:
Здравствуйте, Светлана!
Я прокомментирую первую часть Вашего поста: это полная чушь!
Не нужно говорить за всех. Многие бывшие сотрудники Хоум Кредита сейчас работают в других банках и финансовых организациях и на более высоких позициях. Никакого «черного списка» бывших сотрудников не существует.
Вторую часть оставлю без комментариев, так как там нет конкретных имен и фамилий.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|tungusyaki
12.06.2016 15:44
|Вы, видимо, по-плохому с хомяками расставались... Я бывшая сотрудница, ушла по собственному и прекрасно в дальнейшем трудоустроилась. Очевидно же, что если сотрудник попадает в тн "черный список", то явно не спроста, видно где-то накосячили
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