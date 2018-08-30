Хочу выразить огромную благодарность наставнику Ивану К. Когда я вижу его в работе, точно знаю, что все операторы, которым он помогает, справятся с работой на отлично. Иван знает ответы на все вопросы из рабочего процесса, всегда своевременно и доступно объяснит, поддержит улыбающимся смайликом, зарядит позитивом, даже после короткого общения. Очень внимательный и добрый человек! Большое спасибо, Иван!