Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Благодарность наставнику
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу выразить огромную благодарность наставнику Ивану К. Когда я вижу его в работе, точно знаю, что все операторы, которым он помогает, справятся с работой на отлично. Иван знает ответы на все вопросы из рабочего процесса, всегда своевременно и доступно объяснит, поддержит улыбающимся смайликом, зарядит позитивом, даже после короткого общения. Очень внимательный и добрый человек! Большое спасибо, Иван!
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~oksana~ • сотрудник
31.05.2016 21:29
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Ответ банка:
Оксана, добрый день!
Спасибо Вам за теплые слова и высокий уровень доверия, оказанный наставнику.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф банка.
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Этот поток детских сочинений иссякнет когда-нибудь?
Слишком уже много подобных сопливых отзывов ни о чем, как будто всех новых сотрудников обязывают писать это.
А автору и иже с ним хочу задать вопрос: "Вам там задачу поставили пиарить тинькоф?" Тинькоф захотел занять первое место в служебном рейтинге?
Ну так пиарить тоже надо уметь. Все эти детские потуги выглядят пошло и не интересно. Просто скучно читать.
Незач0т.
Я не против положительных отзывов, не против Тинькоффа, и уж тем более не против того Ивана, дамского угодника и посылателя воздушных поцелуев. Хотя по стертому ранее отзыву в Служебном рейтинге было видно, что уже кому-то в Тинькоффе вручают призы "за банки.ру", отттуда и ноги, видимо, растут. Соцсоревнование. А наш уважаемый всеми ресурс банки.ру разные люди уже не первый раз пытаются использовать в нечестной борьбе.
Но любую работу надо делать качественно и красиво, халтура не прокатит. Вред от нее только.
Пишите красиво, чтобы читать вас было интересно. Выдавите из себя хотя бы десяток строк нормального текста.
Ваш отзыв - это Ваш труд. Гордитесь его результатами, а не делайте на "отстань".
Изменено:
когда была оптимизация - весь негатив от них тоже тут зачли ж