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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Благодарность наставнику не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу выразить огромную благодарность наставнику Ивану К. Когда я вижу его в работе, точно знаю, что все операторы, которым он помогает, справятся с работой на отлично. Иван знает ответы на все вопросы из рабочего процесса, всегда своевременно и доступно объяснит, поддержит улыбающимся смайликом, зарядит позитивом, даже после короткого общения. Очень внимательный и добрый человек! Большое спасибо, Иван!
~oksana~ • сотрудник
31.05.2016 21:29
Ответ банка:
Оксана, добрый день!
Спасибо Вам за теплые слова и высокий уровень доверия, оказанный наставнику.
Желаем успехов!

С уважением,
Команда Тинькофф банка.
6 комментариев
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Grinder
01.06.2016 09:34
У вас там что, соревнование среди РГ, кто большое отзывов соберет? Реально, читать невозможно уже Служебный рейтинг, из-за адептов Тинькоффа.

Этот поток детских сочинений иссякнет когда-нибудь?
Mylene.lana
01.06.2016 12:59
Grinder, знак хорошего тона это - завидовать молча. Вам не пишут положительных отзывов?! Я тоже знакома с наставником Иваном К. и очень довольна сотрудничеством с ним! Он действительно никогда не бросит в сложной ситуации, поможет, а так же поддержит и добрым словом и улыбкой, замечательный и позитивный человек! Так же писала когда - то в "Служебный рейтинг" положительный отзыв. Отзывы люди пишут от благодарности, а не соревнований ради! smile:) А если Вам читать невозможно - не читайте!
livan777
01.06.2016 14:13
Mylene.lana, Вам тоже могу посоветовать не читать комментарии, которые Вам не нравятся, а то советуете что-то, а сами не придерживаетесь этих советов.
Слишком уже много подобных сопливых отзывов ни о чем, как будто всех новых сотрудников обязывают писать это.
Morfius
01.06.2016 22:56
Гриндер, успел прочитать вашу полемику с автором до того как её удалили. И на мой взгляд, совершенно зря удалили. Поддерживаю вас на все 100.
А автору и иже с ним хочу задать вопрос: "Вам там задачу поставили пиарить тинькоф?" Тинькоф захотел занять первое место в служебном рейтинге?
Ну так пиарить тоже надо уметь. Все эти детские потуги выглядят пошло и не интересно. Просто скучно читать.
Незач0т.
Grinder
02.06.2016 11:04
Morfius, спасибо!

Я не против положительных отзывов, не против Тинькоффа, и уж тем более не против того Ивана, дамского угодника и посылателя воздушных поцелуев. Хотя по стертому ранее отзыву в Служебном рейтинге было видно, что уже кому-то в Тинькоффе вручают призы "за банки.ру", отттуда и ноги, видимо, растут. Соцсоревнование. А наш уважаемый всеми ресурс банки.ру разные люди уже не первый раз пытаются использовать в нечестной борьбе.

Но любую работу надо делать качественно и красиво, халтура не прокатит. Вред от нее только.

Пишите красиво, чтобы читать вас было интересно. Выдавите из себя хотя бы десяток строк нормального текста.

Ваш отзыв - это Ваш труд. Гордитесь его результатами, а не делайте на "отстань".

Изменено: Grinder - 02.06.2016 11:26
ingmar
07.06.2016 07:36
Не переживайте - это все отголоски домашнего колл центра, то есть дистанционной работы на дому
когда была оптимизация - весь негатив от них тоже тут зачли ж
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