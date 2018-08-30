Я работала в "Газпромбанк"(Акционерное общество) расположенный по адресу Московская область, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 8, была уволена по ст. 77 ТК РФ п. 2



Начнем с начала.

9 ноября я устроилась на работу в Газпромбанк в ДО «Химки». Со мной был заключен трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет сотрудницы. С первых дней со стороны руководства я получала в свой адрес только положительные отзывы. Помогала филиалу в переходе на новую программу, помогала разбирать архив. В феврале я узнала, что беременна, и во избежание проблем незамедлительно оповестила об этом руководство. Управляющий офисом воспринял данную новость отрицательно. Мой индивидуальный план сразу увеличился в 2 раза, вследствие чего мне часто приходилось задерживаться на работе. Мне стали ставить смены по выходными и в праздники, а в будни по вечерам я в основном работала одна (именно в это время в офисе основной поток клиентов).



Перед трудоустройством в данный банк я перенесла операцию, поэтому моя первая беременность проходит очень тяжело. Предъявив медицинскую справку из больницы о переводе на легкий труд, я подошла к управляющему с просьбой сократить мой рабочий день и уменьшить норму выработки. На что управляющий ответил, что беременные сотрудники ему в офисе не нужны. Сказал, что любым способом уволит меня, а если я напишу заявление на легкий труд , то сам «доведет меня до увольнения по собственному желанию». Я отказалась писать заявление по собственному желанию. На этот ответ Управляющий офисом заявил, что раз я

сама не хочу уходить, то он выведет основную сотрудницу, на чье место меня взяли, раньше срока из декретного отпуска (несмотря на то что её ребенку нет ещё и 1 года) и уволит меня именно таким образом. После такого заявления руководства я естественно попадаю в больницу с нервным срывом. Несмотря на это спустя две недели после моего выхода на больничный, управляющий продолжает свою политику моего увольнения.



Руководствуясь ст. 261 ТК РФ 19 мая я написала заявление на имя Управляющего филиалом с просьбой продлить срочный трудовой договор в связи с беременностью и отдала Управляющему офисом для регистрации. Управляющий поставил свою подпись на одном из экземпляров, второй оставил себе. До настоящего времени мне на это заявление не пришло ответа. Также я позвонила Управляющему филиалом «Центральный», для того, чтобы записаться к нему на прием по моему вопросу (я озвучила, что нахожусь в положении и что меня всяческим образом доводят до увольнения), на что мне поступил отказ, в связи с тем, что такие вопросы нужно решать с Управляющим ДО «Химки», в котором я работаю, либо с Исполнительным директором. Исполнительный директор филиала озвучил, что сделать ничего не может и вообще при собеседовании о приеме на работу я не говорила, что собираюсь в ближайший год уходить в декрет.



23 мая при выходе на работу мне вручили «Приказ на увольнение». Я и коллектив офиса попросили найти мне другое место работы (Согласно ст. 261 ТК РФ). В тот момент требовались сотрудники г. Красногорск, г. Королев, Новорижский и др. офиса филиала. Но просьба коллектива, как и мое заявление, осталось без ответа.

Пользуясь моим состоянием аффекта управляющий настаивал на «Приказе» написать «Ознакомлена», но я написала «Не согласна». В предоставлении мне копии приказа и Уведомления об увольнении Управляющий отказал, мотивируя тем, что мне такие документы не обязаны выдавать. В приказном порядке меня отправили в головной офис в Красногорский район для получения Трудовой книжки и для подписания обходного листа. По дороге из-за перенесенного стресса мне стало плохо и меня госпитализировали, о чем отдел кадров был тут же оповещен, но несмотря на это в течение недели они продолжали звонить и просили приехать днем за трудовой и за расчетом.



Вечером 23 мая пришло SMS сообщение от основной сотрудницы, что она как и я стала подневольной и ее заставили временно выйти на работу. До момента её выхода я звонила ей, чтобы уточнить, действительно ли она выйдет на работу, на что она мне ответила, что у неё слишком маленький ребенок и её муж против её выхода, но на нее давит руководство и она сама боится потерять работу. После её отказа выйти, Управляющий офисом лично приезжал к ней домой и несмотря на то что ребенку меньше года заставил молодую маму выйти на работу раньше положенного срока, о чем свидетельствует СМС.



Вследствие увольнения я полностью лишилась заработка, декретных средств, возможности выплачивать действующий кредит, взятый в Газпромбанке, и самое главное - возможности полноценно воспитывать своего будущего ребенка. Надеюсь, что руководство банка все же опомнится и начнет действовать в рамках ТК РФ и соблюдать хоть какие-либо нормы морали, в противном же случае я буду вынужденна обратиться в соответствующие инстанции, потому что другого выхода банк мне не оставил.