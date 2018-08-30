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Беременные сотрудницы - обуза для Газпромбанка не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работала в "Газпромбанк"(Акционерное общество) расположенный по адресу Московская область, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 8, была уволена по ст. 77 ТК РФ п. 2

Начнем с начала.
9 ноября я устроилась на работу в Газпромбанк в ДО «Химки». Со мной был заключен трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет сотрудницы. С первых дней со стороны руководства я получала в свой адрес только положительные отзывы. Помогала филиалу в переходе на новую программу, помогала разбирать архив. В феврале я узнала, что беременна, и во избежание проблем незамедлительно оповестила об этом руководство. Управляющий офисом воспринял данную новость отрицательно. Мой индивидуальный план сразу увеличился в 2 раза, вследствие чего мне часто приходилось задерживаться на работе. Мне стали ставить смены по выходными и в праздники, а в будни по вечерам я в основном работала одна (именно в это время в офисе основной поток клиентов).

Перед трудоустройством в данный банк я перенесла операцию, поэтому моя первая беременность проходит очень тяжело. Предъявив медицинскую справку из больницы о переводе на легкий труд, я подошла к управляющему с просьбой сократить мой рабочий день и уменьшить норму выработки. На что управляющий ответил, что беременные сотрудники ему в офисе не нужны. Сказал, что любым способом уволит меня, а если я напишу заявление на легкий труд , то сам «доведет меня до увольнения по собственному желанию». Я отказалась писать заявление по собственному желанию. На этот ответ Управляющий офисом заявил, что раз я
сама не хочу уходить, то он выведет основную сотрудницу, на чье место меня взяли, раньше срока из декретного отпуска (несмотря на то что её ребенку нет ещё и 1 года) и уволит меня именно таким образом. После такого заявления руководства я естественно попадаю в больницу с нервным срывом. Несмотря на это спустя две недели после моего выхода на больничный, управляющий продолжает свою политику моего увольнения.

Руководствуясь ст. 261 ТК РФ 19 мая я написала заявление на имя Управляющего филиалом с просьбой продлить срочный трудовой договор в связи с беременностью и отдала Управляющему офисом для регистрации. Управляющий поставил свою подпись на одном из экземпляров, второй оставил себе. До настоящего времени мне на это заявление не пришло ответа. Также я позвонила Управляющему филиалом «Центральный», для того, чтобы записаться к нему на прием по моему вопросу (я озвучила, что нахожусь в положении и что меня всяческим образом доводят до увольнения), на что мне поступил отказ, в связи с тем, что такие вопросы нужно решать с Управляющим ДО «Химки», в котором я работаю, либо с Исполнительным директором. Исполнительный директор филиала озвучил, что сделать ничего не может и вообще при собеседовании о приеме на работу я не говорила, что собираюсь в ближайший год уходить в декрет.

23 мая при выходе на работу мне вручили «Приказ на увольнение». Я и коллектив офиса попросили найти мне другое место работы (Согласно ст. 261 ТК РФ). В тот момент требовались сотрудники г. Красногорск, г. Королев, Новорижский и др. офиса филиала. Но просьба коллектива, как и мое заявление, осталось без ответа.
Пользуясь моим состоянием аффекта управляющий настаивал на «Приказе» написать «Ознакомлена», но я написала «Не согласна». В предоставлении мне копии приказа и Уведомления об увольнении Управляющий отказал, мотивируя тем, что мне такие документы не обязаны выдавать. В приказном порядке меня отправили в головной офис в Красногорский район для получения Трудовой книжки и для подписания обходного листа. По дороге из-за перенесенного стресса мне стало плохо и меня госпитализировали, о чем отдел кадров был тут же оповещен, но несмотря на это в течение недели они продолжали звонить и просили приехать днем за трудовой и за расчетом.

Вечером 23 мая пришло SMS сообщение от основной сотрудницы, что она как и я стала подневольной и ее заставили временно выйти на работу. До момента её выхода я звонила ей, чтобы уточнить, действительно ли она выйдет на работу, на что она мне ответила, что у неё слишком маленький ребенок и её муж против её выхода, но на нее давит руководство и она сама боится потерять работу. После её отказа выйти, Управляющий офисом лично приезжал к ней домой и несмотря на то что ребенку меньше года заставил молодую маму выйти на работу раньше положенного срока, о чем свидетельствует СМС.

Вследствие увольнения я полностью лишилась заработка, декретных средств, возможности выплачивать действующий кредит, взятый в Газпромбанке, и самое главное - возможности полноценно воспитывать своего будущего ребенка. Надеюсь, что руководство банка все же опомнится и начнет действовать в рамках ТК РФ и соблюдать хоть какие-либо нормы морали, в противном же случае я буду вынужденна обратиться в соответствующие инстанции, потому что другого выхода банк мне не оставил.
sport555бывший сотрудник
03.06.2016 11:04
21 комментарий
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Ly369
03.06.2016 12:35
По хорошему Вас должны были перевести на легкий труд, платить мало, затем отпустить Вас в декрет, а при выходе через 1,5 года предложить работу в другом подразделении (ну это вряд ли), а затем сократить Вас. Сейчас Вам необходимо встать на учет на биржу труда. От нее будете получать пособие. А тем временем можно судиться, если есть желание. И никто Вас не лишил возможности полноценно воспитывать своего будущего ребенка. Если у Вас есть муж - то Вы планировали беременность, а также выплаты по прежним кредитным обязательствам. Если Вы - мать-одиночка - то государство позаботится о Вас.
sport555
Автор отзыва
03.06.2016 13:02
По хорошему они должны были хоть какую-то вакансию предложить, тем более зная, что я беременна. Но видимо это слишком "тяжкое бремя" держать на работе беременную.
Grinder
03.06.2016 13:18
По хорошему, никто никому ничего не должен. Работа это место, куда ходят работать, а за это работодатель платит вознаграждение. Поставьте себя на место Управляющего, у которого вместо двух сотрудниц - ни одной на рабочем месте.
Ваша задача - родить здорового ребенка, задача мужа - содержать вас обоих, задача работодателя - принимать вклады и выдавать кредиты.
Каждому свое. Смотрите на ситуацию трезво.
Удачи!
sport555
Автор отзыва
03.06.2016 13:52
Работодатель ОБЯЗАН соблюдать ТК РФ. А если судить по вашим словам, то НУЖНО увольнять беременных.
Посмотрела бы я на вас, если такая ситуация произошла с вами или вашими близкими людьми.
Ly369
03.06.2016 13:53
Автору обидно, что не удалось закрепиться на месте, но Вы должны были помнить, что изначально С Вами был заключен срочный трудовой договор, т. е. Вы - замещаете основного сотрудника, Вы - временный сотрудник. Не расстраивайтесь, видимо не Ваше было. И право Банка предложить или не предложить Вам трудоустройство после выхода основного сотрудника. Но согласна, что поступили некрасиво.
sport555
Автор отзыва
03.06.2016 13:58
"В соответствии с ч. 3 ст. 261 ТК РФ, работодатель обязан предлагать все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором "
Grinder
03.06.2016 14:06
sport555, а где в Вашем отзыве указано, что работодатель нарушил ТК? Вас уволили в связи с выходом основного сотрудника? Это законно? Да.

Беременных увольнять не нужно, но (Вы только не обижайтесь), на работе толку от них крайне мало. Бесконечные "больняки", "уйти пораньше", прямой репортаж о ходе беременности по телефону подругам, маме и молодому человеку в коридоре на час - это лишь малый список того, что я видел в разных организациях.

Да, мне сложно судить, т.к. такая ситуация не происходила со мной и моими близкими людьми. Но могла произойти. И я бы просто пошел работать в два раза больше, а не требовать от компании жены, чтобы ей там что-то заплатили. Сколько бы Вам выплатили? Около 150 т.р., верно? Это средний доход за 3 месяца. Явно не стоит судов, нервов и клише "конфликтная" для потенциальных мест работы.

P.S. Вы очень хорошо знаете, что Вам должны. Банк от Вас, насколько я видел, получил следующее: "Помогала филиалу в переходе на новую программу, помогала разбирать архив." Мне кажется, Вы дали банку меньше, чем требуете от него взамен.

Может быть, Вам стоит меньше требовать от других, и расчитывать на свои силы, и силы Вашей семьи? Вам сразу станет легче.

Удачи Вам, и здоровья!
sport555
Автор отзыва
03.06.2016 14:10
Уважаемый Grinder! Раз с Вами и Вашими близкими подобного рода ситуации не происходили то боюсь Вы не вполне компетентны в данном вопросе! Надеюсь что с Вами так не будут поступать! Данный отзыв больше ориентирован на будущих мам, чтобы обезопасить их! От Некрасивого и Нечеловечного отношения работодателей.
Сидеть и рассуждать всегда легко, а Вы попробуйте поработать на двух работах одновременно! Да и потом, почему Вы считаете что муж не должен принимать участия в воспитании ребенка? По Вашему мнению муж должен сутками пропадать на работе, а мать воспитывать ребенка!
Полноценное воспитание ребенка- это комплекс совместных мероприятий ОБОИХ родителей, а не одного.
Государство всячески способствует повышению уровня рождаемости, и на мой взгляд нормальный работодатель, заинтересованный в развитии собственной страны должен придерживаться этого же курса!

Изменено: sport555 - 03.06.2016 14:45
Grinder
03.06.2016 15:01
sport555, я, бывало, и на трех работал сразу - ничего, живой вроде smile:D

Я считаю, что надо отталкиваться от ситуации и возможностей, а не от теоретических основ ведения хозяйства. И в Вашей ситуации да - муж должен сутками пропадать на работе, а Вы - воспитывать ребенка, хотя бы первый год.

Спасибо, Вам тоже всего наилучшего!
diplomat1965
03.06.2016 15:26
На самом деле сволочная ситуация... Да, конечно, коммерческий банк - не богодельня, но и к сотрудницам так относиться нельзя. Здесь похоже, как раз, тот случай, когда беременность незапланированная.
Судиться с банком можно, но в дальнейшем это может отрицательно сказаться на трудоустройстве в банковском секторе. Поэтому в данном случае советы в части того, что мужу придется больше работать - не лишены здравого смысла, а иначе только можно цитировать нашего премьера:
"Просто денег нет сейчас. ... Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья." (с) smile:D

Изменено: diplomat1965 - 03.06.2016 15:28
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