Присоединилась я к Тинькофф банку случайно. Сразу понравился подход к обучению, четко и быстро. вознаграждение достойное, могу сказать, так как я перепробовала много дистанционной работы. + что оплачивают всё прозрачно и вовремя!



Расскажу о группе поддержи (могу назвать свою рабочую группу так), потому что руководитель моей группы т.е. РГ Анна Х., очень ответственный и компетентный человек, всегда поддержит, научит и расскажет, все что знает, отлично исполняет свои обязанности! Спасибо, Анечка, именно из-за тебя мне еще больше нравится эта работа! Рекомендую.