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Присоединилась я к Тинькофф банку случайно. Сразу понравился подход к обучению, четко и быстро. вознаграждение достойное, могу сказать, так как я перепробовала много дистанционной работы. + что оплачивают всё прозрачно и вовремя!
Расскажу о группе поддержи (могу назвать свою рабочую группу так), потому что руководитель моей группы т.е. РГ Анна Х., очень ответственный и компетентный человек, всегда поддержит, научит и расскажет, все что знает, отлично исполняет свои обязанности! Спасибо, Анечка, именно из-за тебя мне еще больше нравится эта работа! Рекомендую.
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Мария Холманская • сотрудник
03.06.2016 19:24
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Ответ банка:
Добрый день, Мария!
Рады, что наша дистанционная работа получила от Вас высокую оценку и рекомендации.
Желаем Вам успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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