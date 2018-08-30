Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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С каждым месяцем премия все меньше и меньше!!! Начну с того, что в марте индивидуальный план по привлечению депозитов был 10 млн (с планом была ознакомлена под подпись), выполнено 12 млн. Но по каким-то чудесным причинам через месяц при выплате премии оказалось, что план составляет 18 млн, следовательно он не выполнен и премия не начислена. Также при выплате премии получили официальное письмо, что премия за продажи страховых продуктов не учтена, будет выплачена вместе с премией за апрель. Сегодня получили премию за апрель точно с таким же комментарием! При этом мартовские продажи опять остались не оплаченными.
Самое обидное, что все "в темную". Добиться правды и разъяснения причин таких метаморфоз с премией невозможно. Еще месяц назад задали вопрос на специальный ящик, до сих пор ждем ответа. Нет четкой детализации за что начислена премия, за что нет! За пятилетний опыт работы в банках впервые сталкиваюсь с таким отношением к сотрудникам! Никому и никогда не посоветую этот банк как работодателя!!!!
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personka • сотрудник
03.06.2016 21:44
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