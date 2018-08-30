Добрый день Альфа, спасибо за хороший жизненный урок!!

Расскажу свою историю: пару месяцев назад устраивался на работу в Альфу, без каких-либо осложнений прошел все собеседования, и меня позвали на обучение. Обучение строилось следующим образом: 5-6 занятий - изучаешь продукты банка, после пишешь тест, по итогам теста нужно набрать 80 из 100 и ты будешь альфа-сотрудником, помимо этого после каждого дня обучения пишешь промежуточные тесты - вроде нечего сложного...



Итак, стартовало обучение: оно проходило в непринужденной форме, наглядные материалы, кулер, кандер, кофе, все как положено и нужно. Одна, тренер, мягко говоря, была не компетентна, не могла ответить на простые вопросы, постоянно уточняла у коллег, но это не так страшно. Как я сказал выше, писали промежуточные тесты после каждого дня обучения, я на всех этих тестах набирал больше 80%, да и они не сложные были. Очень скоро настал день "Х" - итоговый тест и трудоустройства. И тут началось все веселье, нам сразу сказали, что ответы по итоговому тесту некто не видит... т. е. если ты даже наберешь 120 из 100, тебе скажут: "нам очень жаль и бл- бла-бла". Тест был составлен из тех вопросов, которые были на промежуточных тестах, но к большому сожалению 40% из сдающих тест не смогли устроиться на работу... Ответы по тестам нам так и некто не показал, только нас красиво отправили домой...



Вопрос к альфе, зачем сначала людям давать надежду, а затем быть их фейсом от тейбл, тратить своё время и время соискателя, проводить тесты, ответы которых видит только господь Бог. Нечего страшного не произошло, получил большой жизненный опыт, и за это спасибо. Сейчас работаю в одном из крупнейших банков.



P.S. Если коротко о себе: высшее экономическое образование, 3 года опыта работы в банках и 4 года в продажах, наверное вам не нужны хорошие специалисты.