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"Тебя посадят, а ты не воруй" не голосовал
Ноябрь 2015. Откликнулась на вакансию руководителя проекта в банк. Спустя пару недель мне позвонила hr банка, пригласила на собеседование.

В переговорке меньше чем 2 на 2 метра, размещенной в холле банка smile:D hr доверительно поведала мне, что весьма скромная даже по кризисным меркам зарплата – это gross, кроме того из нее в обязательном порядке медицинскую страховку ежемесячно вычитают. Следом со мной пообщался аж директор департамента, который гордо поведал, что о наполеоновских планах по развитию розницы и зарплатных проектов. На вопрос, КАК при нынешнем формате офисов и направленности специалистов (кто хоть раз был в ОО банка поймет, о чем я) они планируют это осуществить – он из переговорки убежал smile:D

Март 2016. Работа уже (наконец-то!) найдена и резюме снято. Звонок из банка: «Здравствуйте, вы откликались на нашу вакансию…» - Да откликалась, даже на встрече была (чему на том конце провода сильно удивились)

Июнь 2016. В скайп стучит бывшая коллега, между делом интересующаяся нет ли у меня кого в Юникредитбанке, разузнать что и как там – ее позвали на собеседование на – та-да-да-дам! – ту же вакансию руководителя проектов.

Сижу я и думаю - может мифы это все о кризисе, о переизбытке специалистов на рынке - если ребята целых полгода обычного продукт-менеджера ищут. Или я в свои 27 совсем ничего не понимаю
Оля Иванова • несостоявшийся сотрудник
05.06.2016 23:41
2 комментария
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Оля Иванова
Автор отзыва
05.06.2016 23:43
* конечно Юнистриме smile;) про собеседование в Юникредите - это отдельная темка
кому интересно - вакансия, о которой идет речь - https://hh.ru/vacancy/15411003
novator1
06.06.2016 12:56
ЫЫЫЫЫ, создать бурную деятельность по поиску "нужного специалиста" чтобы потом спихнуть все неудачи на "неукомплектованность кадров"

Не нужен им никто )))
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