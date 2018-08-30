Ноябрь 2015. Откликнулась на вакансию руководителя проекта в банк. Спустя пару недель мне позвонила hr банка, пригласила на собеседование.



В переговорке меньше чем 2 на 2 метра, размещенной в холле банка hr доверительно поведала мне, что весьма скромная даже по кризисным меркам зарплата – это gross, кроме того из нее в обязательном порядке медицинскую страховку ежемесячно вычитают. Следом со мной пообщался аж директор департамента, который гордо поведал, что о наполеоновских планах по развитию розницы и зарплатных проектов. На вопрос, КАК при нынешнем формате офисов и направленности специалистов (кто хоть раз был в ОО банка поймет, о чем я) они планируют это осуществить – он из переговорки убежал



Март 2016. Работа уже (наконец-то!) найдена и резюме снято. Звонок из банка: «Здравствуйте, вы откликались на нашу вакансию…» - Да откликалась, даже на встрече была (чему на том конце провода сильно удивились)



Июнь 2016. В скайп стучит бывшая коллега, между делом интересующаяся нет ли у меня кого в Юникредитбанке, разузнать что и как там – ее позвали на собеседование на – та-да-да-дам! – ту же вакансию руководителя проектов.



Сижу я и думаю - может мифы это все о кризисе, о переизбытке специалистов на рынке - если ребята целых полгода обычного продукт-менеджера ищут. Или я в свои 27 совсем ничего не понимаю