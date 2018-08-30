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|Прием на работу как будто в КРЕМЛЬ
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые сотрудники по подбору персонала, директор департамента и управляющие офисов. Мучает один вопрос: для чего вы проводите несколько собеседований потом направляете в службу безопасности после опять в доп.офис и везде ответ "через неделю"??? А в этот момент вакансии также висят на сайте и Вы обзваниваете и опять приглашаете на собеседование в удобное для Вас время! Зачем постоянно врать? Если Вам не подходит сотрудник, то и не надо тогда устраивать такой цирк! Нет-нет! Да-да! Зачем вы отнимаете у людей время? Или это вы показываете видимость своей работы, боясь самим потерять место?! Или такой подход у Вас затащить человека на собеседование и пудрить ему мозги! Просто стало интересно и смешно наблюдать за Вами, как вы подбираете кадры!
Я пишу от нескольких людей, которые у Вас на данный момент проходят собеседование уже наверное по третьему кругу, и вот интересно чем же все закончится? И какие причины отказа в устройстве на работу будут у них указаны! Обещаю потом рассказать чем же кончается набор сотрудников в ФОРА БАНКЕ! Продолжение следует....
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tolpov • бывший сотрудник
06.06.2016 11:47
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Ответ банка:
Уважаемый Клиент, добрый день!
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) внимательно изучил Ваше обращение и выражает признательность за оставленный отзыв.
Информируем Вас о том, что в целях эффективного взаимодействия Банка и потенциального кандидата, при принятии решения о приеме на работу Банк, организуя личную встречу, проводит проверку уровня его профессиональной подготовки, выявляет потенциальные способности, нацеленность соискателя на карьерный рост. Выбор соискателей осуществляется на основании конкурсного отбора. Эта процедура занимает от одного до двух рабочих дней и в большой степени зависит от возможностей самих соискателей. Материалы конкурса обобщаются и передаются для принятия решения руководству Банка, информация о котором доводится до соискателя в кратчайшие сроки.
Просим с пониманием отнестись к действующим в Банке процедурам по работе с кандидатами на вакантные должности, направленным прежде всего на налаживание конструктивного взаимодействия между работодателем и потенциальным сотрудником.
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"если вас "мурыжат" до бесконечности, то
а) либо на самом деле никто им не нужен, а показать видимость активной работы перед вышестоящими надо
б) у руководителя, принимающего вас на вакантную должность не реализованный комплекс неполноценности и ему нужны люди, втаптываемые в грязь уже на моменте приема. Можно представить что кандидата ожидает дальше"
абсолютно соглашусь с этими словами