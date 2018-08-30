Уважаемые сотрудники по подбору персонала, директор департамента и управляющие офисов. Мучает один вопрос: для чего вы проводите несколько собеседований потом направляете в службу безопасности после опять в доп.офис и везде ответ "через неделю"??? А в этот момент вакансии также висят на сайте и Вы обзваниваете и опять приглашаете на собеседование в удобное для Вас время! Зачем постоянно врать? Если Вам не подходит сотрудник, то и не надо тогда устраивать такой цирк! Нет-нет! Да-да! Зачем вы отнимаете у людей время? Или это вы показываете видимость своей работы, боясь самим потерять место?! Или такой подход у Вас затащить человека на собеседование и пудрить ему мозги! Просто стало интересно и смешно наблюдать за Вами, как вы подбираете кадры!



Я пишу от нескольких людей, которые у Вас на данный момент проходят собеседование уже наверное по третьему кругу, и вот интересно чем же все закончится? И какие причины отказа в устройстве на работу будут у них указаны! Обещаю потом рассказать чем же кончается набор сотрудников в ФОРА БАНКЕ! Продолжение следует....