Очень неоднозначное у меня теперь впечатление от Альфа Банка. Всегда был только положительного мнения, но сейчас думаю, что в Банке работают люди, которые не очень любят людей, сотрудников (будущих, по крайней мере точно).



На прошлой неделе я был в Альфа на собеседовании, мое резюме передали отделу подбора и меня пригласили на собеседование, продавать зарплатные проекты. Девушка собеседовала очень внимательная и ответственная к своему делу (Елена – руководитель отдела). Очень меня впечатлила знанием дела и подходом к нему, договорились о контрольном звонке через 2 дня. Я конечно же ждал и дождался, мне позвонили, но уже не та девушка, что собеседовала, а Мария….. и пригласила на новое собеседование уже на другую должность. Конечно же я приехал и тут у меня возник 1 вопрос! На собеседование меня ждала сотрудница подбора. Как так может быть, что я уже прошел 1 собеседование без сотрудника подбора. Неужели им сложно было посмотреть на меня сразу при первом собеседовании, не гонять повторно, живу то я не близко от офиса, да времени свободно не столько, чтобы еще 5 раз к вам ходить!!!! Ну да ладно…. Мы пообщались с Марией и она сообщила, что перезвонит мне через 2 дня, и сообщит можно ли мне пообщаться с руководителем отдела куда требуется сотрудник или нет…



Про качество собеседования говорить не приходится. Мария больше была в своем телефоне, чем в общении со мной, постоянно выходила из кабинета, где мы общались и отвечала на звонки и вотс ап, вобщем, контакт наладить как-то не удалось. Для меня это было странно, время назначали заранее, и звонки и телефон вполне можно было отложить. Послушала она меня минут 5-7 и сказала, что перезвонит в пятницу и сообщит решение. Я заполнил анкету на проверку и покинул кабинет.



Впечатление осталось неоднозначное, я сразу понимал, что не возьмут дальше, так как она даже меня и не слушала…. Ждал честно до пятницы …. Но никто мне не перезвонил, ни в пятницу, ни в понедельник... И это обозначило для меня не связываться больше с банком ни как клиент, ни как с работодателем. Я считал, что Альфа приличная организация, где все процессы поставлены на уровне, но если у вас с момента подбора начинается бардак, то что же происходит дальше?