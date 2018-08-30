Ответ банка: Добрый день!



Помимо оплаты больничного дополнительная выплата премии не может быть осуществлена.

В соответствии с трудовым Законодательством определение условий и порядка выплат стимулирующих начислений, в том числе премий, осуществляется Работодателем самостоятельно.

Решение о выплате премии осуществляется по усмотрению Работодателя в зависимости от личных достижений работника за особые заслуги или достижения при выполнении функциональных обязанностей, добросовестный и эффективный труд с учетом индивидуальной оценки труда каждого конкретного работника.

Осуществление поощрительных выплат является правом, а не обязанностью Работодателя.



Надеюсь на понимание.



С уважением,

Соколова Дарья

АО "Банк Русский Стандарт"