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|Добрый день!! Я Астафьева Анастасия Леонидовна, находилась в декрете, в феврале 2016 года вышла на свое место работы, 13.04.16 ушла на больничный по болезни ребенка 29.04.16 закрыла больничный и написала заявление на возврат по уходу за ребенком до трех лет (в связи с затянувшейся болезнью ребенка и по личным обстоятельствам). Больничный принесла 10 мая 2016. Сегодня 6 июня мне не выплатили больничный и премию наработан нуб за месяц апрель. Мой табельный 134109.
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Анастасия Астафьева • сотрудник
06.06.2016 20:33
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Ответ банка:
Добрый день!
Помимо оплаты больничного дополнительная выплата премии не может быть осуществлена.
В соответствии с трудовым Законодательством определение условий и порядка выплат стимулирующих начислений, в том числе премий, осуществляется Работодателем самостоятельно.
Решение о выплате премии осуществляется по усмотрению Работодателя в зависимости от личных достижений работника за особые заслуги или достижения при выполнении функциональных обязанностей, добросовестный и эффективный труд с учетом индивидуальной оценки труда каждого конкретного работника.
Осуществление поощрительных выплат является правом, а не обязанностью Работодателя.
Надеюсь на понимание.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"