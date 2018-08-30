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Как тяжело без отдела кадров в своем городе(( не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!! Я Астафьева Анастасия Леонидовна, находилась в декрете, в феврале 2016 года вышла на свое место работы, 13.04.16 ушла на больничный по болезни ребенка 29.04.16 закрыла больничный и написала заявление на возврат по уходу за ребенком до трех лет (в связи с затянувшейся болезнью ребенка и по личным обстоятельствам). Больничный принесла 10 мая 2016. Сегодня 6 июня мне не выплатили больничный и премию наработан нуб за месяц апрель. Мой табельный 134109.
Анастасия Астафьева • сотрудник
06.06.2016 20:33
Ответ банка:
Добрый день!

Помимо оплаты больничного дополнительная выплата премии не может быть осуществлена.
В соответствии с трудовым Законодательством определение условий и порядка выплат стимулирующих начислений, в том числе премий, осуществляется Работодателем самостоятельно.
Решение о выплате премии осуществляется по усмотрению Работодателя в зависимости от личных достижений работника за особые заслуги или достижения при выполнении функциональных обязанностей, добросовестный и эффективный труд с учетом индивидуальной оценки труда каждого конкретного работника.
Осуществление поощрительных выплат является правом, а не обязанностью Работодателя.

Надеюсь на понимание.

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
3 комментария
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Соколова Дарья
07.06.2016 09:01
Добрый день!

Я уточню информацию по Вашей ситуации и отвечу Вам позднее.

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
Анастасия Астафьева
Автор отзыва
09.06.2016 13:11
Спасибо, Дарья! 1758руб, было перечислено- это я так поняла мой больничный. А что касаемо премии??
Анастасия Астафьева
Автор отзыва
28.06.2016 12:57
Как долго ждать ответа по моей ситуации??
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