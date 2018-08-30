Хочу рассказать о произволе начальника Службы безопасности Пермского Россельхозбанка. Начальник СБ – П.С.А. чувствует безграничную власть и делает безнаказанно что хочет. Дает негативные отзывы большинству бывшим и действующим сотрудникам так, что они никуда не могут устроиться. От своих коллег, которые общаются с бывшими сотрудниками, я слышала, что многие сотрудники очень грамотные, но из-за негатива по СБ их не берут в нормальные места. Многие наши знакомые высококлассные специалисты уже не рассматривают Россельхозбанк в качестве работодателя именно по причине того, что потом никуда не устроиться. В Банк приходят только люди за большие оклады, которым нечего терять или которые, как и я в будущем надеяться на чудо. Я точно не проработаю тут долго и очень боюсь за свое будущее. Хочется, чтобы Руководство Банка разобралось в этой ситуации. Можно же обзвонить всех бывших сотрудников за последние 2-3 года и узнать фактическое положение дел, чтобы принять меры относительно П.С.А.