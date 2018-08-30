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|Работа в банке Югра
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в банке Югра с декабря 2015 по май 2016 в отделении "Войковский". Коллектив замечательный, все отзывчивые, добрые, профессиональные. Адаптация прошла незаметно, за что огромное спасибо всему коллективу и отдельно руководителю! Отличный график работы - 2/2, в банках такой бывает редко! Ушла только потому, что поступило очень интересное предложение из другого банка. Если бы вышло так, что нужно было искать работу, то не задумываясь вернулась бы в банк Югра в ДО "Войковский"!
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Yuliya12 • бывший сотрудник
07.06.2016 12:21
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