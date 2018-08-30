Доброго времени суток! Я являюсь бывшим сотрудником данной организации и проработала в ней в районе полугода.

Пишу через данный сервис, потому что ума не приложу, куда еще можно обратиться по данному вопросу, так как на электронный ящик human_capital я уже писала дважды и ответа не последовало и после чего я приняла решение написать через эту форму на banki.ru и также продублировала свою жалобу в трудовую инспекцию по Ульяновской области.



Обращаюсь я с негативным отзывом и неприемлемым отношением со стороны работодателя в отношении своего сотрудника, пусть и бывшего, и поясняю в чем суть: я уволилась по собственному желанию из АО "Альфа-Банк" ПРОЦ г. Ульяновска Группа по обслуживанию юридических лиц 2 июня 2016 года. Этот день был также рабочим днём. В этот же день я благополучно получила свою трудовую книжку в Группе кадрового администрирования, расписалась, где это было необходимо и мне пояснили, что расчет будет мне выплачен в течение рабочего дня, как это и должно было случиться в соответствии с Трудовым Кодексом статьей 140, чего многоуважаемый Банк сделать не удосужился. Далее, я терпеливо выжидала этот и следующий день, но никаких денежных средств не поступало по сей день.



Также должна отметить, что за каждый день просрочки работодатель обязан также выплатить своему бывшему работнику компенсацию в денежной форме в соответствии со статьей 236 ТК РФ. С этой проблемой столкнулась не я одна, но и еще один (а, возможно, что и не только) мой бывший коллега, работающий также в Группе по обслуживанию юридических лиц в ПРОЦ г. Ульяновска, уволившийся в этот же день, 2 июня 2016 года.



Очень хочу привлечь внимание к данной проблеме и всё же добиться её решения, а потенциальным работникам хорошо подумать и ознакомиться с отзывами о производящей впечатление вполне приличной организации от её некогда действующих сотрудников.

С уважением, Мишедаева Анастасия Вячеславовна.