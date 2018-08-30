Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не были произведены необходимые начисления после увольнения
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Я являюсь бывшим сотрудником данной организации и проработала в ней в районе полугода.
Пишу через данный сервис, потому что ума не приложу, куда еще можно обратиться по данному вопросу, так как на электронный ящик human_capital я уже писала дважды и ответа не последовало и после чего я приняла решение написать через эту форму на banki.ru и также продублировала свою жалобу в трудовую инспекцию по Ульяновской области.
Обращаюсь я с негативным отзывом и неприемлемым отношением со стороны работодателя в отношении своего сотрудника, пусть и бывшего, и поясняю в чем суть: я уволилась по собственному желанию из АО "Альфа-Банк" ПРОЦ г. Ульяновска Группа по обслуживанию юридических лиц 2 июня 2016 года. Этот день был также рабочим днём. В этот же день я благополучно получила свою трудовую книжку в Группе кадрового администрирования, расписалась, где это было необходимо и мне пояснили, что расчет будет мне выплачен в течение рабочего дня, как это и должно было случиться в соответствии с Трудовым Кодексом статьей 140, чего многоуважаемый Банк сделать не удосужился. Далее, я терпеливо выжидала этот и следующий день, но никаких денежных средств не поступало по сей день.
Также должна отметить, что за каждый день просрочки работодатель обязан также выплатить своему бывшему работнику компенсацию в денежной форме в соответствии со статьей 236 ТК РФ. С этой проблемой столкнулась не я одна, но и еще один (а, возможно, что и не только) мой бывший коллега, работающий также в Группе по обслуживанию юридических лиц в ПРОЦ г. Ульяновска, уволившийся в этот же день, 2 июня 2016 года.
Очень хочу привлечь внимание к данной проблеме и всё же добиться её решения, а потенциальным работникам хорошо подумать и ознакомиться с отзывами о производящей впечатление вполне приличной организации от её некогда действующих сотрудников.
С уважением, Мишедаева Анастасия Вячеславовна.
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AsyaNice • бывший сотрудник
07.06.2016 14:24
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Ответ банка:
Анастасия Вячеславовна, добрый день!
Мы получили Ваше обращение, в т.ч. и на Human_Capital (от 06.06.16), в течение 1-2 рабочих дней вернемся к Вам с подробным ответом с п/я Human_Capital.
Рекомендуем Вам зайти в Альфа-клик, в Расчетный лист, там представлен расчет: оплата рабочих дней на дату увольнения, компенсация за неиспользованные дни отпуска и удержания на основании п.2.2.7 Ученического договора от 19.11.2015 и Вашего заявления от 31.05.2016.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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