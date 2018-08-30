07.06.16 в 12:37 мне позвонили с номера +792525***25, представилась Мариной - сотрудница отдела по подбору персонала Мособлбанка. Уточнив, удобно ли мне разговаривать, и актуален ли поиск работы, сказала, что хотела пригласить на собеседование на вакансию специалиста по работе с физ. и юр. лицами. Поскольку я не впервые иду на собеседование, я хотела избежать ряда тех ошибок, которые допускают сотрудники отдела по подбору персонала в некоторых организациях: уточнить некоторые моменты, для которых личная встреча необязательна, чтобы не тратить ни свое, ни чье-то время и потом понять, что меня/Вас что-то не устраивает. А именно, я хотела уточнить, не будет ли препятствовать выбору факт того, что прерывался стаж на 2 года в связи с рождением ребенка и уходом за ним, нет опыта работы в продажах и общения с клиентами, уточнить график, поскольку меня интересует только сменный график работы. И как только я спросила, не будет ли препятствовать выбору прерывание стаж на 2 года в связи с рождением ребенка, Марина как-то нервно начала переспрашивать: "Что Вы имеете в виду, не будет ли нас смущать прерывание стажа?". Я наверное раза 4 повторила одно и то же, и она моими же словами переспрашивала. Я уже начинала сомневаться, что мы говорим на одном языке - русском. Наконец-то решили, что не будет. Далее когда выясняли время собеседования, я сказала, что поскольку я временно неофициально трудоустроена, и не сориентировавшись по датам, сказала, что завтра, послезавтра работаю, потом могу подъехать. На что сотрудница разнервничалась и ничего не сказав, бросила трубку. Видимо Марина ожидала, и ее бы устраивало, что я без лишних вопросов запишусь на собеседование, когда ей удобно, а подъехав, с первой минуты общения, мы поняли бы, что друг друга не устраиваем. Только для нее это было бы рабочее время, за которое она з/п получает, а для меня попусту растраченное время, деньги.



К Вашему сожалению, не все соискатели сидят и без дела ждут, когда Вы пригласите на собеседование, и готовы отбросить все свои дела. И не надо так реагировать. Пишу не для того, чтобы исправить ситуацию, поскольку после такой "презентации" не хочется в таком банке ни работать, ни обслуживаться. Пишу, чтобы таких неквалифицированных сотрудников либо дисквалифицировали, либо переквалифицировали, поскольку все мы представляем одну сферу деятельности - банковскую. Хочется, чтобы с данной сферой у людей ассоциировалось не хамство, грубость и т.д., а высокая степень профессионализма.

Благодарю!