Добрый день. Хочу поделится своим опытом работы в Русфинанс. На мой взгляд - очень положительным. Работаю с 2014 года, приняли меня кредитным консультантом по договору возмездного оказания услуг. Изначально было смущение в плане соц. пакета, но после первой зарплаты была крайне удивлена. В первый месяц мною была заработана хорошая сумма, о которой я даже не могла и мечтать!!! В течение года я смогла заработать на путевку в Турцию! После 7 месяцев работы мне предложили штат, но я отказалась, т.к. в первую очередь меня интересовали только деньги, а тут я могу сама считать и зарабатывать. Конечно с кризисом продажи упали, зарплата заметно уменьшилась, но в сравнении с другими аналогичными должностями, моя зарплата гораздо выше. Коллектив и руководство очень хорошие, ни капельки не жалею о своем выборе!