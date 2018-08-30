Не буду начинать с того как начиналась моя карьера в Сбербанке, а сразу к делу, как ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! С 2014 года являлась руководителем в Южном ГОСБе Среднерусского банка Подольского отделения. Всё началось с того как в июле месяце придя с отпуска, я узнаю о том, что моя сотрудница написала письмо Артамонову И.Г. на почту о нашем руководстве в Подольском отделении. И после этого всё пошло кувырком. После чего, нас на беседу вызвала С. Ж.Ю. , пообщавшись, она на прямую говорила о том, что такое она не прощает. Далее каждую неделю к нам в ДО приходили проверки. Меня начали отправлять в другие ДО, для того, чтобы я сидела на обслуживание за окном (оплачивала коммунальные услуги и выдавала пенсию).



с 1 октября 2015 года моим руководителем стал В.Е.А., т.е. 4 квартал 2015г. Когда пришла квартальная премия за 3 квартал и я увидела в расчетном листе оценку "Е" за ценности я была очень удивлена. Для уточнения я обратилась к ОРГВСП, на что она мне сообщила, что данные, которые были переданы В.Е.А. это была оценка "С". Я решила лично прийти к В.Е.А и уточнить за что же всё-таки мне была поставлена оценка "Е", когда все обучения я проходила, рекомендованную литературу я читала, жалоб от клиентов не было, только благодарности, выручала коллег других ДО, планы выполнялись, выигрывала путёвки в Крым. В общем жила Сбербанком, делала всё, чтобы расти и развиваться в банке. Согласитесь, что для оценки "Е" нужны серьезные обоснования. Так почему же оценка "Е"??? На что В.Е.А. ответить так и не смог. И самое главное , почему оценивал меня В.Е.А., когда он не являлся моим руководителем в 3 квартале, ни обратной связи я не получила, ни наставничества В.Е.А. предоставлено не было, и внятного ответа тоже не было.



Далее 2 февраля наш филиал получил уведомление о сокращении в виду закрытия филиала, и мне было сообщено от В.Е.А., что выше должности менеджера ты не получишь, почему он мне ответить так же не смог? По показателям я находилась в зеленой зоне на протяжении долгого времени, так что же всё-таки не так. До 2 марта мне не было предложено ни одной вакансии, ВООБЩЕ ни одной, и всё это сообщил мне В.Е.А. Так же в феврале 2016 года на должность ОРГВСП пришла Л.А.Е. и теперь они вместе В.Е.А. творят просто БЕСПРЕДЕЛ!!! Для них нормально поменять ЗРВСП и поставить своих приближенных людей, они просто просят подписать представление о переводе на нижестоящую должность. С 4 квартала 2015 года поменяли очень много ЗРВСП, только вот этим способом, заставляя ЗРВСП подписать представление о переводе.



Л.А.Е. вступив в должность вопреки стандартов и матрице ответственности, с сотрудниками ЗРВСП не проводились наставнические сессии с повторным наблюдением и возможностью исправить ситуацию, а сразу же выносилось дисциплинарное взыскание. Что уже говорить о стандартах нарушая, которые В.Е.А. и Л.А.Е. предпочитают ездить не по красным ВСП, а по ВСП, которые находились в зелёной зоне, ориентируясь на личное отношение к ЗРО. Вот Вам и институт наставничества (проект, который был назван приоритетным). Просто не понятно для чего Сбербанк сперва растит сотрудников, а потом приходят такие руководители как В.Е.А. и Л.А.Е. и выкидывают на улицу, не дав даже объяснений почему???



В общем, я осталась без работы, без средств существования, с шестилетним ребенком и за это время от переживаний я поселилась в больнице. Пока в Сбербанке компетенция сотрудников будет оцениваться по принципу люблю - не люблю; своя - не своя, а фактические показатели, имеющие реальные цифры будут игнорироваться, о какой команде профессионалов может идти речь!!!



И ещё не много о сотрудниках:

Нарушая трудовой кодекс, сотрудников не отпускают на обед, чтобы вытянуть очередь, задерживают на работе вечерами и не доплачивают за это, а деваться не куда, все молчат, потому что сотрудников запугивают увольнением.