Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Принцип "Люблю-не люблю; своя-не своя"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не буду начинать с того как начиналась моя карьера в Сбербанке, а сразу к делу, как ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! С 2014 года являлась руководителем в Южном ГОСБе Среднерусского банка Подольского отделения. Всё началось с того как в июле месяце придя с отпуска, я узнаю о том, что моя сотрудница написала письмо Артамонову И.Г. на почту о нашем руководстве в Подольском отделении. И после этого всё пошло кувырком. После чего, нас на беседу вызвала С. Ж.Ю. , пообщавшись, она на прямую говорила о том, что такое она не прощает. Далее каждую неделю к нам в ДО приходили проверки. Меня начали отправлять в другие ДО, для того, чтобы я сидела на обслуживание за окном (оплачивала коммунальные услуги и выдавала пенсию).
с 1 октября 2015 года моим руководителем стал В.Е.А., т.е. 4 квартал 2015г. Когда пришла квартальная премия за 3 квартал и я увидела в расчетном листе оценку "Е" за ценности я была очень удивлена. Для уточнения я обратилась к ОРГВСП, на что она мне сообщила, что данные, которые были переданы В.Е.А. это была оценка "С". Я решила лично прийти к В.Е.А и уточнить за что же всё-таки мне была поставлена оценка "Е", когда все обучения я проходила, рекомендованную литературу я читала, жалоб от клиентов не было, только благодарности, выручала коллег других ДО, планы выполнялись, выигрывала путёвки в Крым. В общем жила Сбербанком, делала всё, чтобы расти и развиваться в банке. Согласитесь, что для оценки "Е" нужны серьезные обоснования. Так почему же оценка "Е"??? На что В.Е.А. ответить так и не смог. И самое главное , почему оценивал меня В.Е.А., когда он не являлся моим руководителем в 3 квартале, ни обратной связи я не получила, ни наставничества В.Е.А. предоставлено не было, и внятного ответа тоже не было.
Далее 2 февраля наш филиал получил уведомление о сокращении в виду закрытия филиала, и мне было сообщено от В.Е.А., что выше должности менеджера ты не получишь, почему он мне ответить так же не смог? По показателям я находилась в зеленой зоне на протяжении долгого времени, так что же всё-таки не так. До 2 марта мне не было предложено ни одной вакансии, ВООБЩЕ ни одной, и всё это сообщил мне В.Е.А. Так же в феврале 2016 года на должность ОРГВСП пришла Л.А.Е. и теперь они вместе В.Е.А. творят просто БЕСПРЕДЕЛ!!! Для них нормально поменять ЗРВСП и поставить своих приближенных людей, они просто просят подписать представление о переводе на нижестоящую должность. С 4 квартала 2015 года поменяли очень много ЗРВСП, только вот этим способом, заставляя ЗРВСП подписать представление о переводе.
Л.А.Е. вступив в должность вопреки стандартов и матрице ответственности, с сотрудниками ЗРВСП не проводились наставнические сессии с повторным наблюдением и возможностью исправить ситуацию, а сразу же выносилось дисциплинарное взыскание. Что уже говорить о стандартах нарушая, которые В.Е.А. и Л.А.Е. предпочитают ездить не по красным ВСП, а по ВСП, которые находились в зелёной зоне, ориентируясь на личное отношение к ЗРО. Вот Вам и институт наставничества (проект, который был назван приоритетным). Просто не понятно для чего Сбербанк сперва растит сотрудников, а потом приходят такие руководители как В.Е.А. и Л.А.Е. и выкидывают на улицу, не дав даже объяснений почему???
В общем, я осталась без работы, без средств существования, с шестилетним ребенком и за это время от переживаний я поселилась в больнице. Пока в Сбербанке компетенция сотрудников будет оцениваться по принципу люблю - не люблю; своя - не своя, а фактические показатели, имеющие реальные цифры будут игнорироваться, о какой команде профессионалов может идти речь!!!
И ещё не много о сотрудниках:
Нарушая трудовой кодекс, сотрудников не отпускают на обед, чтобы вытянуть очередь, задерживают на работе вечерами и не доплачивают за это, а деваться не куда, все молчат, потому что сотрудников запугивают увольнением.
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2
nata*2016 • бывший сотрудник
08.06.2016 00:14
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Все видят несправедливости, недостатки системы, но пока это их не касается лично, продолжают "расти и развиваться" в рамках неё. Как только очередной адепт "выпадает из обоймы", появляются такие отзывы...
Изменено:
Я раньше думал, что в банках от сотрудников требуется немного другое... Работать, например. В разрезе банковской деятельности, конечно, а не чтения литературы, "рекомендованной" кем-то откуда-то.
Я правильно Вас понял, что находясь на позиции руководителя, Вы использовали такие же методы в борьбе с персоналом?
Не вижу давно отзывов в стиле "Я работал начальником в Сбере, за 5 лет накопил на квартиру, машину и дачу, дочка с айфоном, жена в шубе, спасибо тебе, Сбербанк, за ту неадекватно большую зарплату и бонусы, ты просто супер!"
Зато через одного жалобы на то, что очередного "вождя" подсидели и выперли из банка другие "вожди" такими же методами, которые использовал и сам.
Ребята, будьте честны хотя бы перед собой. Покушали вкусно какое-то время - дайте другим. Хороших мест всегда мало, а желающих много.
Почему все сотрудники Сбербанка во время работы и после увольнения какое-то время говорят на непонятном языке? Приходите в себя. Мир вокруг Сбербанка есть, он прекрасен, просто немного другой.
Изменено:
Про "обучения я проходила, рекомендованную литературу я читала, жалоб от клиентов не было" - я описывала что мне поставили оценку "Е" за ценности., всё что я описала это всё и входит в ценности:
Я лидер, Мы команда, Всё для клиента!!!!
Я лидер-(читала рекомендованную литературу, проходила обучения и т.д. связанное с повышением квалификации)
Мы команда-(помощь коллегам, наставничество и т.д.)
Всё для клиента-(быть клиентоориентированным, меньше жалоб, больше благодарностей и т.д.).
Ставя оценку "Е" нужны серьёзные обоснования, которые я так и не смогла получить( потому что их не было), после оценки "Е" не карьерного роста, да вообще не чего в Банке ждать не чего, поэтому я и описываю что именно за ценности я получила не обоснованно оценку "Е".
А работать, например. (Работают сотрудники, в том числе и я работала с раннего и утра и до позднего вечера). А литературу мы читаем дома по выходным, либо вечерами перед сном.
Ответ на вторую цитату:
Я правильно Вас понял, что находясь на позиции руководителя, Вы использовали такие же методы в борьбе с персоналом?
Нет такие методы я не использовала, это я рассказала из своего опыта, когда меня отправляли работать будучи руководителем в другие ДО для обслуживания клиентов и всё я это видела своими глазами. Наш ДО закрывался на обед, поэтому сотрудники ровно час своего обеда, отдыхали и обедали!!!!!!
Про заработок в Сбербанке я комментировать не чего не буду, для кого то он большой, для меня он не когда не был большим, так как пашешь так, что зарплата должна быть хотя бы вдвое больше того , что платят. Раньше, да ,работники Сбербанка " по рассказам " считались обеспеченными людьми, сейчас нет!!!
Про покушали вкусно- дайте другим. Двери Сбербанка всегда открыты, для новых сотрудников, приходите работайте, растите. Но опять же я считаю, что пока компетенция сотрудников будет оцениваться по принципу люблю-не люблю; своя-не своя, нет не какой команды. Расти нужно и добиваться успехами, а не дружбой с вышестоящим руководством.... Поэтому собрали своих приближенных, а результата нет!!!
Но только не втаптывать в грязь, и выкидывать как не нужных.
Я много про грязь могу написать, есть и диктофонные записи, и переписки, и слайды, где просто унижают людей, а не учат, как правильно нужно сделать!!!! Это всё просто противно!!!
Ответ на третью цитату:
Безусловно мир вокруг Сбербанка есть, я получила колоссальный опыт, и благодарна за каждый полученный урок.
Мы команда-(помощь коллегам, наставничество и т.д.)
Всё для клиента-(быть клиентоориентированным, меньше жалоб, больше благодарностей и т.д.).
Извините, пожалуйста, но среди этого обширного списка нет главного - "работать". Нигде. Для Сбербанка работать - не ценность?
У руководителей в Сбере большие зарплаты, и относительно подчиненных, и в абсолютных величинах. Не надо лукавить. Считаете Вы ее большой или нет, роли не играет. В соседнем отзыве "руководитель", тоже бывший, жалуется, что ему 0,5 млн. недоплатили премиальных на выходе. Столько рядовой сотрудник в Питере за год зарабатывает, а в регионах - за 2 года. А должны были выплатить. И это только часть премии.
И многие считают несправедливым, что такие деньги платятся за "чтение литературы" и "наставничество". Оператор экскаватора не читает литературу, рекомендованную ему незнакомыми людьми, однако же пользы приносит в глобальном масштабе не меньше точно.
"Встал на ток - одень сапоги" © Место любого руководителя в любом банке - очень лакомый кусок. А в Сбере есть вечный тренд, когда с приходом, например, нового руководства где-то совсем наверху, "ветер меняется" и вниз по всей структуре. Опыт работы и профессиональные качества "друзей", "родственников" и "земляков", в данном случае, не играют роли. Странно, что Вы, столько лет проработав в самом "особенном" банке страны, не заметили этого.
В любом случае, удачи Вам, и мягкой адаптации!
Изменено:
Бог им всем судья, все мы по одной земле ходим, у всех есть семьи, есть дети, и все хотят кушать. В первую очередь нужно быть людьми. Жизнь бумеранг и всё это им вернётся. Я много повидала в Сбербанке, и как увольняли и подставляли, и где сейчас те люди???? Там же, куда и отправляли своих подчиненных. Сегодня я на этом месте, но это не говорит о том что они не будут на том самом же месте. Всё вернётся!!!!
Вы абсолютно правы Ведь есть же поговорка "Не спешите мстить, смотрите, как жизнь сама красиво сделает это за Вас"
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Изменено: