Как всегда в этом, язык не поворачивается назвать, банке всё делается через одно место! Уволилась (Слава Богу), заказала справку у сотрудницы И. для биржи труда, о чем, как я поняла, она забыла и благополучно ушла в отпуск. Жду-жду... тишина, и естественно никто и не сомневался, никто ни в курсе и всем плевать и никто не делал мне эту справку, через некоторое время узнав об этом заказала у Людмилы, фамилию не помню. Тут без претензий. Людмила позвонила сказала всё готово. Я приехала забрала. Но это ж Рос... никогда всё здесь не бывает гладко. Конечно справка оказалась косячной. Неужели было тяжело и.о. главного бухгалтера г-же С. или кто там за неё расписывался ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВОЮ ПОДПИСЬ в правильном месте!!! Тем более учитывая то, что рядом правильно расписался С-в. Написано черным по белому слово ПОДПИСЬ. Жаль нельзя здесь прикрепить фото с этим бредом... Ну ничего, я сделаю это на множестве других сайтов, на которых тоже оставлю отзыв. И теперь из-за этого мне придется неизвестно сколько снова ждать и кто мне возместит убытки, деньги, которые я могла бы уже спокойно себе получать на бирже, время? Может сотрудница И., которая тупо забыла/забила и ушла в отпуск или С. или кто там за нее расписывался???



Очень нравится мне ездить по 100500 раз в эти кадры за несчастной бумажкой!!! Никогда ни на кого не писала жалобы, но на этот раз буду обращаться в трудовую инспекцию, ибо 2-3 недели уже потеряно из-за некоторых грамотных, занимающих высокие должности личностей! И трубку никто не снимает по 200 000 раз звонить приходится пока кто-либо не снизойдет до тебя и ответит!