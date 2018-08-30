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|Худшее место работы в моей жизни
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Плюсы работы в Отп: отрицательный, но все же опыт.
Не устраивайтесь в Отп банк на должность кредитного специалиста. Это просто катастрофа. Не на каждом рабочем месте сталкиваешься с подобным отношением в коллективе друг к другу и условиями работы.
Ужасный график: обещают 4/3 (40 часовая рабочая неделя), по факту 5/2, 6/1, некоторые счастливчики 8/2 работали. Переработка в среднем 60-90 часов в месяц (не оплачивается). Работа в выходные праздничные дни не оплачивается по ТК РФ.
Коллектив: открытым текстом желают друг другу всего самого плохого и страшного. Ненависть и лицемерие так и витает везде. Змеиное гнездо.
Руководство: неадекватный руководитель, который ставит противоречивые задачи на день. Абсолютно не обоснованные претензии ежедневно и нравоучения. Управляющий может говорить словосочетаниями, предложения ему не под силу (даже простые).
Место работы: торговых точек, где реально заработать практически нет. На постоянной точке работают несколько человек. Остальные сотрудники по всему городу катаются (беременная девочка из 5 рабочих дней работает на 5 разных точках). Я за первые 3 недели работы была на 8 точках!!!
Очень слабое обучение: человек, который не работал в банковской сфере, скорее всего не поймет практически ничего. Те, у кого уже был хоть небольшой опыт работы на той же должности (я в их числе), сообразят что к чему (хотя у меня до сих пор есть пробелы, которые не могут помочь заполнить).
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Lera152010 • бывший сотрудник
08.06.2016 13:28
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Ответ банка:
Уважаемая Валерия
спасибо за Ваш отзыв.
Ваш отзыв был передан непосредственному территориальному руководителю кредитно-кассового офиса и по нему была проведена полная проверка.
По ее итогам не установлены отклонения в части обучения (Вами были пройдены практически все базовые курсы, за исключением двух продуктов). График работы, а также торговая точка была подобраны с учетом Вашего пожелания (удаленность от дома и графика работы) и возможностей продаж.
Тем не менее Ваш отзыв будет учтен в дальнейшей работе представительства Банка.
Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком.
С уважением,
Бердников Олег
ОТП Банк
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Я могу сказать одно,тут очень многое зависит от того в каком именно ККО Вы работаете,коллектива в целом и непосредственного руководства.
Да переработки есть, планы тоже надо выполнять и даже перевыполнять чтоб иметь достойный заработок. НО,касательно основной ТТ-1 го порядка и графика работы всегда можно договориться с руководством и коллегами ,ведь все мы ЛЮДИ.
Я с гордостью и радостью вспоминаю работу в данном банке ,работу в КОМАНДЕ!!! Где коллеги умели слушать и слышать , у нас в коллективе всегда шли друг другу на уступки,никто не оставлял без помощи и в неведение новых сотрудников ,планы выполнялись командой! Я тут получила не заменимый опыт работы, но к сожалению наши пути ОТП разошлись.....