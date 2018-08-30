Плюсы работы в Отп: отрицательный, но все же опыт.



Не устраивайтесь в Отп банк на должность кредитного специалиста. Это просто катастрофа. Не на каждом рабочем месте сталкиваешься с подобным отношением в коллективе друг к другу и условиями работы.



Ужасный график: обещают 4/3 (40 часовая рабочая неделя), по факту 5/2, 6/1, некоторые счастливчики 8/2 работали. Переработка в среднем 60-90 часов в месяц (не оплачивается). Работа в выходные праздничные дни не оплачивается по ТК РФ.



Коллектив: открытым текстом желают друг другу всего самого плохого и страшного. Ненависть и лицемерие так и витает везде. Змеиное гнездо.



Руководство: неадекватный руководитель, который ставит противоречивые задачи на день. Абсолютно не обоснованные претензии ежедневно и нравоучения. Управляющий может говорить словосочетаниями, предложения ему не под силу (даже простые).



Место работы: торговых точек, где реально заработать практически нет. На постоянной точке работают несколько человек. Остальные сотрудники по всему городу катаются (беременная девочка из 5 рабочих дней работает на 5 разных точках). Я за первые 3 недели работы была на 8 точках!!!



Очень слабое обучение: человек, который не работал в банковской сфере, скорее всего не поймет практически ничего. Те, у кого уже был хоть небольшой опыт работы на той же должности (я в их числе), сообразят что к чему (хотя у меня до сих пор есть пробелы, которые не могут помочь заполнить).