Примерно 3 месяца назад я уже писал отзыв в служебном рейтинге о работе консультанта... Все кардинально изменилось!



Я работал в Ярославском отделении Северного банка Сбербанка России. Я работал в двух офисах (ДО 17/172 и ДО 17/102) и про каждый расскажу подробно. Но сначала расскажу про общие условия работы:



1. Зарплата Выплачивается 3 раза в месяц: 5 числа - зп, 20 числа - аванс, 25 - премия за прошлый месяц. Все вместе выходило около 30к и иногда даже больше. И для Ярославля и уровня должность - это очень хорошо. Но основная часть зарплаты - премия; премия - это подключенные услуги. И тут начинается цирк, но о нем позже.



2. Соцпакет Ни разу им не воспользовался! ДМС - вообще бред! Нас страховали через Альфа. Страхование и очень было обидно, когда новеньким сразу присылали карточки со страховкой, а тебе, работнику с опытом, фиг. А потом еще непонятные разъяснения отдела кадров, что такие карточки выдаются только через ГОД работы и по ним предоставляется весь спектр услуг. А "начальный" ДМС дается только через 3 месяца работы и там только бесплатный вызов "платной скорой".



3. Коллектив Если из этого понятия убрать руководителя, то коллектив везде суперский! Но и люди жаждущие скорейшего повышения могут вставить палки в колеса.



4. Руководство И начинается самое веселое! Начну с руководства - руководителя группы офисов. Я не знаю за какие такие заслуги такую повысили до должности, но сочинять свои правила и выдавать их за приказы ЦА - ее конек. План ЦА для консультантов на 2 квартал - 1,7 УП в день, РГО этот план самовольно повышает до 2,2 УП, а потом еще и руководители офисов (чтобы особо отличиться и заработать похвалу) еще больше его увеличивают и доводят до работников особой калькуляцией.



Про руководителей офисов. Из всех руководителей, с которыми я работал, только одна единственная показала мне, что выполнение плана реально и возможно на собственном примере. Остальные сами толком не умеют общаться с клиентами, не знают как и что подключается правильно и только могут тыкать другим консультантам. Что касается ДО 17/172 - я сильно смеялся, когда узнал, что руководитель спустилась показать "мастер-класс" и просто опозорилась результатом - 2 ЖКХ за 3 часа, зато тыкать работникам "как надо делать" она умеет.



Про ДО 17/102 отдельная история. Я пришел работать при одном руководителе - она реально крутая и сама в свободное время работает с клиентами, лично обучает новеньких и все показывает. Но она ушла и пришла другая: с клиентами разговаривать не умеет, с персоналом тем более. С ее стороны идут постоянные нарушения ТК РФ (неоплачиваемые переработки, отсутствие обеда, постоянное давление на непонятные пункты должностной инструкции) по отношению к консультантам и менеджерам. Пришла девочка, отработала 2 дня и уже готова увольняться за такое отношение.



5. Общий комфорт Закинуться успокоительными и тогда еще можно терпеть руководство. Но тратить половину зарплаты на эти самые успокоительные - не мое!



Ну и дополнительно о кадровой политике Сбера. Если тебе тяжело работать консультантом, то отдел кадров готов пойти навстречу и перевести тебя на более подходящую должность, в обслуживание, например. Когда у нас открылись вакансии на эти должности у меня началась война с руководством, т.к. меня не отпускали. Но когда я почти добился своего перевода, появилось неожиданное сокращение штата и мой перевод сразу накрылся медным тазом. Поэтому, если устроился в направление продаж - работаешь в продажах, устроился в обслуживание - работаешь в обслуживании, никаких переходов на практике нет.