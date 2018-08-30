Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Примерно 3 месяца назад я уже писал отзыв в служебном рейтинге о работе консультанта... Все кардинально изменилось!
Я работал в Ярославском отделении Северного банка Сбербанка России. Я работал в двух офисах (ДО 17/172 и ДО 17/102) и про каждый расскажу подробно. Но сначала расскажу про общие условия работы:
1. Зарплата Выплачивается 3 раза в месяц: 5 числа - зп, 20 числа - аванс, 25 - премия за прошлый месяц. Все вместе выходило около 30к и иногда даже больше. И для Ярославля и уровня должность - это очень хорошо. Но основная часть зарплаты - премия; премия - это подключенные услуги. И тут начинается цирк, но о нем позже.
2. Соцпакет Ни разу им не воспользовался! ДМС - вообще бред! Нас страховали через Альфа. Страхование и очень было обидно, когда новеньким сразу присылали карточки со страховкой, а тебе, работнику с опытом, фиг. А потом еще непонятные разъяснения отдела кадров, что такие карточки выдаются только через ГОД работы и по ним предоставляется весь спектр услуг. А "начальный" ДМС дается только через 3 месяца работы и там только бесплатный вызов "платной скорой".
3. Коллектив Если из этого понятия убрать руководителя, то коллектив везде суперский! Но и люди жаждущие скорейшего повышения могут вставить палки в колеса.
4. Руководство И начинается самое веселое! Начну с руководства - руководителя группы офисов. Я не знаю за какие такие заслуги такую повысили до должности, но сочинять свои правила и выдавать их за приказы ЦА - ее конек. План ЦА для консультантов на 2 квартал - 1,7 УП в день, РГО этот план самовольно повышает до 2,2 УП, а потом еще и руководители офисов (чтобы особо отличиться и заработать похвалу) еще больше его увеличивают и доводят до работников особой калькуляцией.
Про руководителей офисов. Из всех руководителей, с которыми я работал, только одна единственная показала мне, что выполнение плана реально и возможно на собственном примере. Остальные сами толком не умеют общаться с клиентами, не знают как и что подключается правильно и только могут тыкать другим консультантам. Что касается ДО 17/172 - я сильно смеялся, когда узнал, что руководитель спустилась показать "мастер-класс" и просто опозорилась результатом - 2 ЖКХ за 3 часа, зато тыкать работникам "как надо делать" она умеет.
Про ДО 17/102 отдельная история. Я пришел работать при одном руководителе - она реально крутая и сама в свободное время работает с клиентами, лично обучает новеньких и все показывает. Но она ушла и пришла другая: с клиентами разговаривать не умеет, с персоналом тем более. С ее стороны идут постоянные нарушения ТК РФ (неоплачиваемые переработки, отсутствие обеда, постоянное давление на непонятные пункты должностной инструкции) по отношению к консультантам и менеджерам. Пришла девочка, отработала 2 дня и уже готова увольняться за такое отношение.
5. Общий комфорт Закинуться успокоительными и тогда еще можно терпеть руководство. Но тратить половину зарплаты на эти самые успокоительные - не мое!
Ну и дополнительно о кадровой политике Сбера. Если тебе тяжело работать консультантом, то отдел кадров готов пойти навстречу и перевести тебя на более подходящую должность, в обслуживание, например. Когда у нас открылись вакансии на эти должности у меня началась война с руководством, т.к. меня не отпускали. Но когда я почти добился своего перевода, появилось неожиданное сокращение штата и мой перевод сразу накрылся медным тазом. Поэтому, если устроился в направление продаж - работаешь в продажах, устроился в обслуживание - работаешь в обслуживании, никаких переходов на практике нет.
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LumiRoss • бывший сотрудник
08.06.2016 21:54
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Ответ банка:
LumiRoss, добрый день!
Еще раз спасибо за обратную связь. Мы провели тщательное расследование по Вашему отзыву. В результате были приняты необходимые меры, которые позволят сделать работу в определенных офисах более комфортной.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Сегодня уволили мою коллегу из крупного офиса. У нее была высокая производительность, она хорошо выполняла планы по продажам. Но появилась какая-то бабка, которая назвала ее мошенницей и руководство отказалось защищать работника. И уволили - "по соглашению сторон", будто бы она реально в чем то провинилась.
И еще немного про премию и руководство.
К числу 10 руководителю приходит калькулятор продаж за прошлый месяц по всему офису и по каждому консультанту. По технической конфигурации, продажи консультанта через Сбербанк Онлайн идут сразу в зачет консультанту, а через терминалы - просто на офис. И руководство распределяет эти терминальные продажи как вздумается. Но еще больший прикол - руководитель может ВСЕ твои продажи распределить как хочет, подарить другому работнику, например.
Изменено:
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.